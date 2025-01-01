Рейтинг кинотеатров Москвы

Меню
1
Каро 10 София
Щелковская
Первомайская
3 отзыва
2
Каро 9 Vegas Каширский
24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
3 отзыва
3
Москино Ангара
Варшавская
Севастопольская
Каховская
3 отзыва
4
КиноГалактика
ул. Говорова, 163, ТРЦ «Атлас»
5
Киномакс Жулебино
Жулебино
3 отзыва
6
Киномакс Водный
Водный стадион
1 отзыв
7
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
8 отзывов
8
Юбилейный
ул. Советская, 14
9
Каро 8 Саларис
Саларьево
4 отзыва
10
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
8 отзывов
11
Москино Космос
ВДНХ
7 отзывов
12
Балтика
Сходненская
7 отзывов
13
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
36 отзывов
14
Каро Vegas 22
Мякинино
9 отзывов
15
Москино Искра
Тимирязевская
2 отзыва
16
Иллюзион
Таганская
Таганская
3 отзыва
17
Москино Вымпел
СВАО, район Бабушкинский, ул. Коминтерна, д.8
1 отзыв
18
Киномакс Солярис
Братиславская
8 отзывов
19
Синема Парк «Пятая Авеню»
Октябрьское поле
1 отзыв
20
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
4 отзыва
21
Синема парк Белая Дача
14 км. МКАД, ТЦ «МЕГА Белая Дача»
2 отзыва
22
Синема Парк Филион
Фили
Багратионовская
4 отзыва
23
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
1 отзыв
24
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
Зябликово
Домодедовская
3 отзыва
25
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Балтийская
Войковская
6 отзывов
26
Формула кино на Можайке
53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД
27
Кронверк Синема Вэйпарк
71 км МКАД, 16а, ТРК «Вэйпарк»
3 отзыва
28
Киноклуб Эльдар
Ленинский просп., 105
29
Синема Стар на Академической
Крымская
Верхние Котлы
3 отзыва
30
Синема Парк на Калужской
Калужская
3 отзыва
31
Синема Стар Дмитровка
Дмитровское шоссе, 163а, ТРЦ «Рио Дмитровка», 2 этаж
2 отзыва
32
Каро 6 Щука
Щукинская
8 отзывов
33
Художественный
Арбатская
Александровский Сад
Боровицкая
1 отзыв
34
Москино Юность
Октябрьское поле
Панфиловская
Зорге
2 отзыва
35
Синема Парк Европейский
Киевская
1 отзыв
36
Москино Спутник
Лефортово
1 отзыв
37
Каро 10 Реутов
Носовихинское шоссе, д. 45, ТРЦ «Реутов Парк», 4 этаж
20 отзывов
38
Пять звезд
пл. Ленина, 2а
19 отзывов
39
Москино Сатурн
Свиблово
Ботанический сад
7 отзывов
40
Костино (Королев)
г. Королев, ул. Дзержинского, 26
1 отзыв
41
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
9 отзывов
42
Времена года
Филевский парк
43
Алмаз Синема Алтуфьевский
Владыкино
Окружная
8 отзывов
44
Синема парк Теплый Стан
Калужское шоссе, 1, ТРЦ «Мега Теплый Стан», 41 км МКАД
1 отзыв
45
Формула кино на Мичуринском
Олимпийская деревня, Мичуринский просп., стр. 3, корп.1, ТРЦ «Фестиваль»
1 отзыв
46
Киномакс XL
Селигерская
47
Победа
Крестьянская Застава
Пролетарская
48
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
Добрынинская
Серпуховская
3 отзыва
49
Каро 6 Севастопольский
Крымская
Верхние Котлы
4 отзыва
50
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
Александровский Сад
Библиотека им. Ленина
1 отзыв
51
Каро 11 Октябрь
Смоленская
Арбатская
Баррикадная
12 отзывов
52
Киносфера IMAX
Правобережная, 1б, ТРЦ «Капитолий Ленинградский»
1 отзыв
53
Синема Стар в Реутове
2-ой км МКАД, внешняя сторона, ТРЦ «Шоколад», 4-ый этаж
11 отзывов
54
Октябрь
Октябрьский пр-т, д.198
10 отзывов
55
City Stars Звездный
ул. Молодежная, 2/1, ТРЦ «Звездный»
12 отзывов
56
Синема Парк Химки
Ленинградское шоссе, 5 км., ТРЦ «Мега Химки»
3 отзыва
57
Пионер
Студенческая
Выставочная
Деловой центр
1 отзыв
58
КАРО 4 Высота
Кузьминки
13 отзывов
59
Киномакс Титан
Каширское шоссе, 61Г, ТРЦ «Каширская Плаза»
10 отзывов
60
Радуга Кино
Технопарк
4 отзыва
61
КИНОград
Одинцовский р-он, пос. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, ТРК Город, 3 этаж
3 отзыва
62
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
63
Мир Искусства
Новослободская
Менделеевская
Маяковская
64
Москино Берёзка
Новогиреево
7 отзывов
65
Щелково
г. Щелково, Пролетарский просп., 10, ТРЦ «Щелково»
66
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
9 отзывов
67
Час Кино Бибирево
87-й км МКАД, ТРЦ «Час Пик»
68
Мираж Синема в ТРК «MARi»
ул. Поречная, 10, ТРК «MARi»
6 отзывов
69
Светофор
Побратимов, 7, ТРЦ «Светофор»
8 отзывов
70
Москино Молодёжный
Текстильщики
1 отзыв
71
Люксор Гудзон
Каширское шоссе, владение 12, ТРЦ «Гудзон»
2 отзыва
72
Каро 4 Подольск
ул. Большая Серпуховская, 45, ТЦ «Капитолий Подольск»
17 отзывов
73
Киноформат
ш. Энтузиастов, 1б, «Светофор»
13 отзывов
74
Каро 5 Иридиум
Крюковская пл., д.1, ТРЦ «Иридиум»
19 отзывов
75
Sky
просп. Победы, 63а, ТЦ "Курс", 2 этаж
9 отзывов
76
Каро 7 Атриум
Курская
Курская
Чкаловская
3 отзыва
77
Корстон
Борисовское ш., 1
6 отзывов
78
Формула Кино Чертаново
Чертановская
4 отзыва
79
Киномакс Мозаика
Дубровка
Кожуховская
Автозаводская
6 отзывов
80
Матрица в ТРЦ «Карнавал»
ул. Московская, 96, ТРЦ «Карнавал»
10 отзывов
81
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
7 отзывов
82
Москино Салют
Академическая
Профсоюзная
83
Москино Факел
Авиамоторная
6 отзывов
84
Киномакс Пражская
Пражская
2 отзыва
85
КИНО ОККО Афимолл Сити
Деловой центр
Международная
Выставочная
3 отзыва
86
Бульвар
Бульвар Дмитрия Донского
Улица Старокачаловская
Лесопарковая
3 отзыва
87
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
Третьяковская
Третьяковская
8 отзывов
88
Пионер летний
Крымский Вал, 9, Парк Горького
89
Синема Парк Зеленопарк
18-й км от МКАД по Ленинградскому ш., ТРЦ «Зеленопарк»
22 отзыва
90
Киноквартал
Ясенево
7 отзывов
91
Каро 8 Южное Бутово
Бульвар Адмирала Ушакова
Улица Скобелевская
Улица Горчакова
4 отзыва
92
Романов Синема
Александровский Сад
Библиотека им. Ленина
Боровицкая
93
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
8 отзывов
94
Час кино Свиблово
Свиблово
4 отзыва
95
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2 отзыва
96
Люксор Весна
84 км МКАД, пересечение с Алтуфьевским шоссе, ТРЦ «Весна Алтуфьево»
2 отзыва
97
Космик Капитолий
Новоугличское шоссе, 85, ТЦ «Капитолий»
15 отзывов
98
Москва
Театральная
Охотный Ряд
Площадь Революции
63 отзыва
99
Синема Стар на Ленинском
Ленинский просп., 109, ТРЦ «Рио Ленинский проспект»
3 отзыва
100
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
3 отзыва
101
«Кинолюкс» в ТРК «Б-класс»
Московское ш., 55, ТРК "Б-класс"
18 отзывов
102
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
Театральная
Охотный Ряд
3 отзыва
103
Космик Марьина Роща
Марьина роща
7 отзывов
104
Космик Счастливая семья
ул. Вознесенская, 32, ТРЦ «Счастливая семья»
10 отзывов
105
Киномир
ул. Ленина, 12, центр досуга "Мир"
15 отзывов
106
Колибри
ул. Ленина, 8, ТРЦ «Серпантин»
107
МУК "Дворец Культуры"
ул. Фрунзе, дом 28
108
Модерн
Бауманская
109
Москино Тула
ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2 отзыва
110
Музей Аполлинария Васнецова
Красные ворота
Сретенский бульвар
Чистые Пруды
111
Музей Виктора Васнецова
Сухаревская
Проспект Мира
Цветной бульвар
112
Музей Павла и Сергея Третьяковых
Полянка
Октябрьская
Кропоткинская
113
Музей кино
просп. Мира, 119, павильон № 36
114
Музей победы
Минская
115
Мультимедиа Арт-музей
Кропоткинская
Парк Культуры
116
Нивада
ул. Минская, 1Г, к2
3 отзыва
117
Новая Третьяковка
Октябрьская
Парк Культуры
Полянка
118
Галакс
Лихачевский просп., 64, ТЦ «Конфитюр»
4 отзыва
119
Планета
ул. Советская, д. 3
6 отзывов
120
Гагарин Синема
Советский просп., 2а, ТРЦ «Гагарин»
12 отзывов
121
Поле
Белорусская
Савеловская
122
Ракурс
Московская обл., дер. Новоглаголево
123
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
3 отзыва
124
Космик Щелковский
Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
1 отзыв
125
Синема Парк Бутово Молл
пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
1 отзыв
126
Синема Парк Ривьера
ЗИЛ
4 отзыва
127
Синема Сити
ул. Комсомольская, 26, ТРЦ «Ногинский»
1 отзыв
128
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
Аминьевское шоссе, 6
1 отзыв
129
Синема Стар ЕвроПарк
Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
130
Синема Стар Румянцево
Саларьево
131
Театр на Таганке. Сцена на Факельном
Марксистская
Таганская
Таганская
132
Театр.doc
Новокузнецкая
Таганская
Третьяковская
133
Третьяковская галерея
Третьяковская
Третьяковская
Полянка
134
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
Лубянка
Площадь Революции
135
Формула Кино на Кутузовском
Славянский бульвар
136
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
Хорошёвская
137
Каро 13 Кунцево
Кунцевская
6 отзывов
138
Центр «Зотов»
Улица 1905 года
139
Центр документального кино
Парк Культуры
140
Центральный Дом работников искусств - ЦДРИ
Кузнецкий Мост
Лубянка
Площадь Революции
1 отзыв
141
Юность
ул. Тимирязева, 17
3 отзыва
142
Россия
ул. Советская, 90
3 отзыва
143
Дом культуры
ул. Пионерская, 6а
4 отзыва
144
Релизпарк Солнечногорск
ул. Почтовая, 17/8
4 отзыва
145
Вики Синема
Октябрьский пр., 112, ТРЦ «Выходной»
5 отзывов
146
Foster Cinema
Рочдельская, 15, стр 17/18
1 отзыв
147
Мельница
Шереметьевское ш., 10, ТДЦ «Мельница»
148
Москино Жуковский
Чкаловская
Курская
Курская
149
Москино Сокольники
парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
150
Колибри Москва
Крымская
Верхние Котлы
151
Синема Парк Мосфильм
Мосфильмовская, 1, стр. 44
152
Stella di Mosca Summer Cinema
Александровский Сад
Библиотека им. Ленина
Арбатская
153
Релизпарк
Панфиловский просп., 6а, ТК «Панфиловский»
154
Мир
Алтуфьевское шоссе, 70, корп.1, ТДЦ Маркос Молл
155
КАРО 6 Киргизия
Новогиреево
156
Рассвет
ул.3 Интернационала, 52
157
Silver Cinema
Каширское ш., 3а, ТРЦ «Торговый квартал»
158
ДК Победа
Солнечная ул., 35, пгт Удельная
159
Taganka Roof
Марксистская
Таганская
Таганская
160
Пространство «Люмьер-холл»
Кропоткинская
Полянка
161
Синема Парк Депо
Комсомольская
Красносельская
Красные ворота
162
Еврейский музей
Марьина роща
163
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
164
Летний кинотеатр в парке Фили
Багратионовская
Филевский парк
165
Летний кинотеатр Mori Cinema
Технопарк
166
Yauza
Китай-город
Чкаловская
167
Сильвер Синема Домодедово
Каширское шоссе, 3а
168
Prada 3D
ул. Баженова, 2а
1 отзыв
169
Кинотеатр в Музее Москвы
Парк Культуры
170
Coperto-Cinema
Чкаловская
Курская
Курская
2 отзыва
171
Каро 4 Нева
Беломорская
Речной вокзал
1 отзыв
172
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
173
DREAM
шоссе Энтузиастов, вл. 11, стр. 4
174
Friends Hall NewTone
Арбатская
Александровский Сад
Боровицкая
175
VR Park
Деловой центр
Международная
Выставочная
176
Атлантис Кино
Анино
Аннино
1 отзыв
177
Атмосфера
Каширское шоссе, 114, ТЦ "Солис"
178
Восьмерочка
микрорайон Кубинка-8, 25
179
КАРО 4 Эльбрус
Кавказский бул., 17, Москва, Россия
1 отзыв
180
ГЭС-2 Кино
Кропоткинская
Полянка
Боровицкая
181
Гранд Синема
ул. Школьная, 1, ТРЦ «Спутник»
1 отзыв
182
ДК «Рассвет»
Улица 1905 года
Краснопресненская
Баррикадная
183
Дворец культуры
г. Московский, мкрн 1., 49
184
Западное крыло Новой Третьяковки
Октябрьская
Парк Культуры
Полянка
185
Дом кино
Маяковская
Белорусская
1 отзыв
186
Каро 5 Марс
Инженерная, 1, центр «Место встречи Марс»
187
Каро 5 Рассвет
Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
188
Каро 6 Будапешт
Лескова, 14
189
Кинофлакон IVI
Дмитровская
190
Киноцентр Госфильмофонда
Московская обл., г. Домодедово, мкрн Белые Столбы, просп. Госфильмофонда, 5
191
Mori Cinema
ул. Знаменская, 5, ТРЦ «Июнь»
6 отзывов
192
Лабиринт
Московская обл., дер. Жуковка, 57, ТРЦ «Лабиринт»
193
Лорд
Раменки
194
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
просп. Мира, 211, корпус 2
4 отзыва
195
Silver Cinema Подольск
ул. Комсомольская, 24, ТРЦ «Кварц»
2 отзыва
196
Mori Cinema Пушкино
Пушкинский район, 17 км от МКАД, 33 км Ярославского шоссе участка федеральной трассы М-8 Москва-Холмогоры
1 отзыв
197
Prada 3D Балашиха
просп. Ленина, 25
7 отзывов
198
Prime Cinema
ул. Каховка, 29А, Москва
2 отзыва
199
Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи
Полянка
Третьяковская
Третьяковская
1 отзыв
200
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2 отзыва
201
Magic Cinema
Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
1 отзыв
202
Параглаз
ЖК Бутово-Парк, 8, корп.1, пом. 13 к.1
3 отзыва
203
Облака
Московский просп., 7а
2 отзыва
204
Премьера
ул. Пионерская, дом 15, к.1
3 отзыва
205
Искра
Советский проезд, 2
1 отзыв
206
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
1 отзыв
207
Мягкий кинотеатр Отрада
Пятницкое шоссе, 7-й километр
4 отзыва
208
Silver Cinema
Улица Дмитриевского
6 отзывов
209
Чайка
ул. Дружбы, 3
1 отзыв
210
Культурный Центр им. Любови Орловой
ул. Московская, 11
3 отзыва
211
Киномакс Рига Молл
5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
3 отзыва
212
Кино Окко Щелковский
Щелковская
1 отзыв
213
Silver Cinema Воскресенск
пл. Ленина, 5
7 отзывов
214
Киноград
ТРЦ «Галерея 9-18», ул.Олимпийская, д.6, корп.1
3 отзыва
215
Киномакс-Релакс Пушкино
Красноармейское шоссе, 105
1 отзыв
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
