Домжур (Центральный Дом журналистов)

Домжур (Центральный Дом журналистов)

Москва
Адрес
г. Москва, Никитский бульвар, 8
Метро
Арбатская Александровский Сад Библиотека им. Ленина Боровицкая Охотный Ряд Кропоткинская
Телефон

+79685381411 / справочная

+7 495 9801727 / онлайн-продажи

Билеты от 400 ₽
О кинотеатре

Киноцентр «ДомЖур» - исторический кинотеатр, расположенный в центре Москвы на Никитском бульваре, 8А (м. Арбатская) в здании Дома журналиста. Особенностью кинотеатра является «долгий» прокат фильмов. Помимо новинок здесь можно посмотреть картины, которые в других кинотеатрах уже ушли из репертуара. Все показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами.

В данный момент в кинотеатре работают 2 зала: зал №1 на 100 мест и зал №2 (арт-зал) на 30 мест. В июне 2022 в малом зале завершился ремонт: был сделан подъем рядов по высоте и установлены мягкие кинокресла. Фильмы демонстрируются на профессиональном оборудовании в формате DCP, звук Dolby 5.1.

В «ДомЖуре» проходят тематические фестивали и ретроспективы. Специальные показы сопровождаются лекциями о кино, обсуждениями фильмов с носителями языка, киноклубами, встречами с гостями.

В кинотеатре действует система скидок для пенсионеров в течение всей недели и для студентов на сеансы с понедельника по среду. Скидки действуют при покупке билета в кассе кинотеатра. Также есть возможность оплатить билет Пушкинской картой при покупке онлайн.

Кафе
Диваны
7.7
105 голосов
Билеты от 400 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Домжур (Центральный Дом журналистов)
Акира
Акира
Сегодня 1 сеанс
19:15 от 400 ₽ ...
Бассейн
Бассейн
Сегодня 1 сеанс
15:00 ...
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь
Сегодня 1 сеанс
17:00 ...
Здравствуй, грусть
Здравствуй, грусть
Сегодня 1 сеанс
14:45 ...
Отзывы о кинотеатре
antejchik 2 ноября 2024, 15:52
Ужасный старый зал
105 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
XXII Международный фестиваль «Сталкер» пройдёт в Москве
XXII Международный фестиваль «Сталкер» пройдёт в Москве С 10 по 15 декабря в Москве состоится Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Программа кинофестиваля состоит из лучших отечественных картин, большинство которых уже
Написать
1 декабря 2016 10:25
Фотографии
Фильмы в кинотеатре Домжур (Центральный Дом журналистов)

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 чт 18
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Акира анимация, аниме 1988, Япония
2D
19:15 от 400 ₽
Бассейн драма 1968, Франция / Италия
2D
15:00
Джейн Остин испортила мне жизнь мелодрама 2024, Франция
2D
17:00
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
