Киноцентр «ДомЖур» - исторический кинотеатр, расположенный в центре Москвы на Никитском бульваре, 8А (м. Арбатская) в здании Дома журналиста. Особенностью кинотеатра является «долгий» прокат фильмов. Помимо новинок здесь можно посмотреть картины, которые в других кинотеатрах уже ушли из репертуара. Все показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами.

В данный момент в кинотеатре работают 2 зала: зал №1 на 100 мест и зал №2 (арт-зал) на 30 мест. В июне 2022 в малом зале завершился ремонт: был сделан подъем рядов по высоте и установлены мягкие кинокресла. Фильмы демонстрируются на профессиональном оборудовании в формате DCP, звук Dolby 5.1.

В «ДомЖуре» проходят тематические фестивали и ретроспективы. Специальные показы сопровождаются лекциями о кино, обсуждениями фильмов с носителями языка, киноклубами, встречами с гостями.

В кинотеатре действует система скидок для пенсионеров в течение всей недели и для студентов на сеансы с понедельника по среду. Скидки действуют при покупке билета в кассе кинотеатра. Также есть возможность оплатить билет Пушкинской картой при покупке онлайн.