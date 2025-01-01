Меню
Москва
Театральная
Охотный Ряд
Площадь Революции
200 метров
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
Театральная
Охотный Ряд
300 метров
Романов Синема
Александровский Сад
Библиотека им. Ленина
Боровицкая
500 метров
Stella di Mosca Summer Cinema
Александровский Сад
Библиотека им. Ленина
Арбатская
700 метров
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
Лубянка
Площадь Революции
700 метров
Центральный Дом работников искусств - ЦДРИ
Кузнецкий Мост
Лубянка
Площадь Революции
750 метров
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
Александровский Сад
Библиотека им. Ленина
1 км
Художественный
Арбатская
Александровский Сад
Боровицкая
1 км
Friends Hall NewTone
Арбатская
Александровский Сад
Боровицкая
1.2 км
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
Третьяковская
Третьяковская
1.5 км
ГЭС-2 Кино
Кропоткинская
Полянка
Боровицкая
1.5 км
Третьяковская галерея
Третьяковская
Третьяковская
Полянка
1.6 км
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
