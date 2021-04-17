Меню
Художественный

Москва
Адрес
г. Москва, Арбатская пл., д. 14
Метро
Арбатская Александровский Сад Боровицкая Библиотека им. Ленина Кропоткинская Охотный Ряд
Телефон

8 800 234 19 09

Билеты от 720 ₽
О кинотеатре

«Художественный» — один из старейших кинотеатров мира, открытый в 1909 году. Здесь проходили важнейшие премьеры, показывали первые звуковые и цветные фильмы, а само здание всегда было оборудовано по последнему слову техники. В 2020 году завершились масштабные реставрационные работы. Ориентируясь на оригинальные чертежи Федора Шехтеля, реставраторы восстановили исторический облик здания. «Художественный» остается кинотеатром премьерного показа и фестивальным центром с кураторским подходом к программе. Сегодня «Художественный» — это активное общественное пространство и место силы для тех, кто искренне любит кино.  С 2017 года куратор и визионер проекта — Александр Мамут. Программный директор кинотеатра — Стас Тыркин.

Бар
Кафе
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
VIP
4K
Официант
Парковка
A/C
Пандусы
7.8
598 голосов
Билеты от 720 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Художественный
Алфавит Манджаротти
Алфавит Манджаротти
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 1350 ₽ ...
Джентльмены
Джентльмены
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 7000 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 2 сеанса
14:30 от 7000 ₽ 21:20 от 1350 ₽ ...
Здравствуй, грусть
Здравствуй, грусть
Сегодня 1 сеанс
22:15 от 10000 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Леля Леля 17 апреля 2021, 14:23
Все бы ничего ... но сесть в ожидании фильма реально негде! Полтора дивана и пять с половиной столиков в кафе.
598 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Роман Абрамович участвует в реконструкции кинотеатра «Художественный»
Роман Абрамович участвует в реконструкции кинотеатра «Художественный» Как сообщает Forbes, Роман Абрамович стал партнером Александра Мамута в рамках проекта по реконструкции кинотеатра «Художественный». Затраты на реконструкцию находятся в районе полутора
7 декабря 2017 14:59
Фильмы в кинотеатре Художественный

Алфавит Манджаротти документальный 2022, Италия
2D, SUB
20:00 от 1350 ₽
Джентльмены боевик, криминал 2020, США
2D, SUB
12:00 от 7000 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D, SUB
14:30 от 7000 ₽ 21:20 от 1350 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
