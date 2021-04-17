«Художественный» — один из старейших кинотеатров мира, открытый в 1909 году. Здесь проходили важнейшие премьеры, показывали первые звуковые и цветные фильмы, а само здание всегда было оборудовано по последнему слову техники. В 2020 году завершились масштабные реставрационные работы. Ориентируясь на оригинальные чертежи Федора Шехтеля, реставраторы восстановили исторический облик здания. «Художественный» остается кинотеатром премьерного показа и фестивальным центром с кураторским подходом к программе. Сегодня «Художественный» — это активное общественное пространство и место силы для тех, кто искренне любит кино. С 2017 года куратор и визионер проекта — Александр Мамут. Программный директор кинотеатра — Стас Тыркин.