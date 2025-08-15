Меню
Алфавит Манджаротти
документальный
2022, Италия
2D, SUB
20:00
от 1350 ₽
Джентльмены
боевик, криминал
2020, США
2D, SUB
12:00
от 7000 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D, SUB
14:30
от 7000 ₽
21:20
от 1350 ₽
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама
2024, Канада / Франция / Германия
2D, SUB
22:15
от 10000 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
14:40
от 920 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D, SUB
14:15
от 920 ₽
16:45
от 1150 ₽
19:25
от 10000 ₽
22:10
от 740 ₽
Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация
1988, Япония
2D
12:00
от 920 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D, SUB
17:20
от 1350 ₽
22:35
от 740 ₽
Питер FM
комедия, мелодрама
2006, Россия
2D
17:15
от 10000 ₽
19:10
от 1350 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
11:45
от 720 ₽
Прогулка
мелодрама, драма
2003, Россия
2D
17:00
от 1350 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
19:30
от 1150 ₽
