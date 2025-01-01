Меню
Романов Синема

Москва
Адрес
г. Москва, Романов пер., 4
Метро
Александровский Сад Библиотека им. Ленина Боровицкая Охотный Ряд Арбатская Театральная Площадь Революции
Телефон

+7 (495) 609-64-54 / бронирование

О кинотеатре

Кинотеатр «Романов Синема» является частным киносалоном, который наполнен уютной атмосферой. Здесь показываются фильмы, только что вышедшие в прокат, лучшими новинками можно насладиться в кругу семьи, друзей или близких людей. Расположен «Романов Синема» по адресу Романов переулок, 4.

В кинозале действует система обслуживания. Официант подает гостям меню, по которому они могут выбрать напитки, десерты и закуски.  Во дворе здания находится парковка для автомобилей. Также от кинотеатра работает кафе «Врата в мир», где предлагается изысканная европейская кухня.
Всего в здании работает 3 кинозала, где можно не только насладиться просмотром кино, но и устроить презентацию и фуршет.

Бар
Кафе
Wi-Fi
VIP
Официант
A/C
6.1 Оцените
172 голоса
Отзывы о кинотеатре

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
