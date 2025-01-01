Кинотеатр «Романов Синема» является частным киносалоном, который наполнен уютной атмосферой. Здесь показываются фильмы, только что вышедшие в прокат, лучшими новинками можно насладиться в кругу семьи, друзей или близких людей. Расположен «Романов Синема» по адресу Романов переулок, 4.

В кинозале действует система обслуживания. Официант подает гостям меню, по которому они могут выбрать напитки, десерты и закуски. Во дворе здания находится парковка для автомобилей. Также от кинотеатра работает кафе «Врата в мир», где предлагается изысканная европейская кухня.

Всего в здании работает 3 кинозала, где можно не только насладиться просмотром кино, но и устроить презентацию и фуршет.