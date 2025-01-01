Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Романов Синема
Кинотеатр Романов Синема (Москва) на карте
Кинотеатр Романов Синема (Москва) на карте
Кинотеатры рядом
250
метров
Stella di Mosca Summer Cinema
Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Арбатская / Боровицкая / Охотный Ряд / Театральная / Площадь Революции
5
500
метров
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская / Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Кропоткинская
5
550
метров
Художественный
Арбатская / Александровский Сад / Боровицкая / Библиотека им. Ленина / Кропоткинская / Охотный Ряд
5
600
метров
Москва
Театральная / Охотный Ряд / Площадь Революции / Кузнецкий Мост / Лубянка / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая / Чеховская
5
700
метров
Friends Hall NewTone
Арбатская / Александровский Сад / Боровицкая / Библиотека им. Ленина
5
800
метров
Кинозал ГУМа
Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Лубянка / Китай-город / Кузнецкий Мост / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая
5
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
