Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москва

Москва

Москва
Адрес
г. Москва,Охотный ряд, 2, ТГ «Модный сезон», гостиница «Москва», 4 этаж
Метро
Театральная Охотный Ряд Площадь Революции Кузнецкий Мост Лубянка Библиотека им. Ленина Александровский Сад Боровицкая Чеховская
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 642-41-41 / бронирование

Позвонить
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

«Москва» — это кинотеатр для тех, кто ценит качество во всех проявлениях

Кинотеатр «Москва» не имеет аналогов как по формату, так и по технической оснащенности и спектру услуг. На площади 6500 м2 в торговой галерее легендарной гостиницы «Москва» расположены: семнадцатизальный премиальный кинотеатр, итальянский ресторан авторской кухни «Прекрасное общество», японский ресторан «KODO» и два бара.
 
На текущий момент, по качеству звука и изображения ни один из кинотеатров в России не может сравниться с кинотеатром «Москва». Это единственный в городе кинотеатр, где в 10 залах установлена ультрасовременная звуковая система DOLBY ATMOS, а в 7 диванных залах со звуком от Martin Audio.

Цены на билеты — от трех до шести тысяч рублей, но это не единственное ограничение: для того, чтобы иметь возможность посмотреть кино в «Москве», нужно получить клубную карту и внести депозит (ею можно оплачивать как билеты, так и блюда в ресторане).
 
Кинотеатр «Москва» - самая популярная площадка для громких премьер и закрытых показов, доступ к которым имеют обладатели клубной карты.

В кинозалах использованы поглощающие звук текстильные панели и ковролин с высоким ворсом на полу. В десяти залах установлены удобные кресла-реклайнеры с регулируемыми спинками и подставками для ног, аналогичные тем, что установлены в бизнес-классе самолетов. В семи приватных залах — кожаные диваны.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Wi-Fi
Dolby Atmos
VIP
Диваны
Официант
A/C
5.9 Оцените
127 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре
Ксения Журавлева 30 марта 2017, 10:18
Мне этот кинотеатр очень нравится и по расположению, и по атмосфере внутри! Просто сказочно! Конечно стоит это удовольствие не дешево, но другого такого места в Москве просто нет!
Джульетта Яковалева 3 марта 2017, 10:10
Давно руки чешутся написать отзыв про кт Москва, ведь отличную идею организовали наконец то! Считаю центр города, хорошее местоположение и такой… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
127 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше