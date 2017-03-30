«Москва» — это кинотеатр для тех, кто ценит качество во всех проявлениях



Кинотеатр «Москва» не имеет аналогов как по формату, так и по технической оснащенности и спектру услуг. На площади 6500 м2 в торговой галерее легендарной гостиницы «Москва» расположены: семнадцатизальный премиальный кинотеатр, итальянский ресторан авторской кухни «Прекрасное общество», японский ресторан «KODO» и два бара.



На текущий момент, по качеству звука и изображения ни один из кинотеатров в России не может сравниться с кинотеатром «Москва». Это единственный в городе кинотеатр, где в 10 залах установлена ультрасовременная звуковая система DOLBY ATMOS, а в 7 диванных залах со звуком от Martin Audio.



Цены на билеты — от трех до шести тысяч рублей, но это не единственное ограничение: для того, чтобы иметь возможность посмотреть кино в «Москве», нужно получить клубную карту и внести депозит (ею можно оплачивать как билеты, так и блюда в ресторане).



Кинотеатр «Москва» - самая популярная площадка для громких премьер и закрытых показов, доступ к которым имеют обладатели клубной карты.



В кинозалах использованы поглощающие звук текстильные панели и ковролин с высоким ворсом на полу. В десяти залах установлены удобные кресла-реклайнеры с регулируемыми спинками и подставками для ног, аналогичные тем, что установлены в бизнес-классе самолетов. В семи приватных залах — кожаные диваны.