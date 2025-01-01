Меню
Ой!
Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Сообщить о появлении расписания
Кинотеатры рядом
400
метров
Кинозал ГУМа
Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Лубянка / Китай-город / Кузнецкий Мост / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая
5
550
метров
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Китай-город / Трубная / Чистые Пруды / Тургеневская
5
600
метров
Центральный Дом работников искусств - ЦДРИ
Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Трубная / Китай-город / Чистые Пруды / Тургеневская
5
600
метров
Романов Синема
Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Арбатская / Театральная / Площадь Революции
5
750
метров
Stella di Mosca Summer Cinema
Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Арбатская / Боровицкая / Охотный Ряд / Театральная / Площадь Революции
5
1.1
км
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская / Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Кропоткинская
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
