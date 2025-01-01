Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москва Расписание сеансов кинотеатра «Москва»

Расписание сеансов кинотеатра «Москва»

Ой! Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Кинотеатры рядом
400 метров
Кинозал ГУМа Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Лубянка / Китай-город / Кузнецкий Мост / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая
5
550 метров
Формула Кино ЦДМ Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Китай-город / Трубная / Чистые Пруды / Тургеневская
5
600 метров
Центральный Дом работников искусств - ЦДРИ Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Трубная / Китай-город / Чистые Пруды / Тургеневская
5
600 метров
Романов Синема Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Арбатская / Театральная / Площадь Революции
5
750 метров
Stella di Mosca Summer Cinema Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Арбатская / Боровицкая / Охотный Ряд / Театральная / Площадь Революции
5
1.1 км
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская / Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Кропоткинская
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
