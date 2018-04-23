Меню
Формула Кино ЦДМ

Москва
Адрес
г. Москва, Театральный проезд, 5/1, 6 этаж
Метро
Кузнецкий Мост Лубянка Площадь Революции Театральная Охотный Ряд Китай-город Трубная Чистые Пруды Тургеневская
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 400 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
О кинотеатре

Кинотеатр «Формула Кино ЦДМ» расположен на 6 этаже Центрального Детского Магазина. Рядом с ним находится смотровая площадка, с которой виден исторический центр Москвы.

«Формула Кино ЦДМ» — это 15-й кинотеатр, открытый в столице киносетью «Формула Кино».

В мультиплексе восемь кинозалов различного формата с общей вместимостью 675 мест.

Для кинопоказов используется инновационное цифровое оборудование и 3D-система.
В премьерном зале на 155 зрителей для демонстрации фильмов в разрешении 4К используется сдвоенный проектор Christie, звук Dolby Atmos обеспечивает ощущение полного погружения.

Для киноманов, ценящих особый комфорт, имеется премиум-зал. Для маленьких зрителей создан зал «Мувик» со специально адаптированным светом и звуком, эргономичными креслами, заботливыми и внимательными нянями. Также в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» в Москве работает кинозал, созданный по проекту «Миниполис».

Этот мультиплекс предлагает возможность просмотра кино посетителям с ограниченными возможностями — имеются пандусы, специальные места в залах, для слабовидящих людей предусмотрено оборудование тифлокомментирования.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
4K
Официант
Парковка
Пандусы
Детский зал
9 голосов
Билеты от 400 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Формула Кино ЦДМ
TheatreHD: Норд-Ост
TheatreHD: Норд-Ост
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 700 ₽ ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
14:25 от 600 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 1 сеанс
16:30 от 600 ₽ ...
Бой 2
Бой 2
Сегодня 1 сеанс
19:35 от 650 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Новости кинотеатра
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение»
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение» Фильм «Привидение» режиссера Майкла Сакси снят по популярному роману Дэвида Левинтана «Каждый новый день». Лента выходит в российский прокат с 26 апреля 2018 года, но и
Написать
23 апреля 2018 16:10
В Объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана
В Объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана 11-15 апреля 2018 года в восьми кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана. Ретроспектива приурочена к
Написать
2 апреля 2018 18:31
Появились билеты на фильм «Зови меня своим именем»
Появились билеты на фильм «Зови меня своим именем» Стало известно расписание показов в Москве и Санкт-Петербурге фильма «Зови меня своим именем», который пройдет в рамках фестиваля AMFEST. Фильм - история внезапного романа, возникшего
Написать
10 октября 2017 18:08
Фильмы в кинотеатре Формула Кино ЦДМ

TheatreHD: Норд-Ост мюзикл 2023, Россия
2D
19:30 от 700 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:25 от 600 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
16:30 от 600 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
