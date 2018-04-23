Кинотеатр «Формула Кино ЦДМ» расположен на 6 этаже Центрального Детского Магазина. Рядом с ним находится смотровая площадка, с которой виден исторический центр Москвы.

«Формула Кино ЦДМ» — это 15-й кинотеатр, открытый в столице киносетью «Формула Кино».

В мультиплексе восемь кинозалов различного формата с общей вместимостью 675 мест.

Для кинопоказов используется инновационное цифровое оборудование и 3D-система.

В премьерном зале на 155 зрителей для демонстрации фильмов в разрешении 4К используется сдвоенный проектор Christie, звук Dolby Atmos обеспечивает ощущение полного погружения.

Для киноманов, ценящих особый комфорт, имеется премиум-зал. Для маленьких зрителей создан зал «Мувик» со специально адаптированным светом и звуком, эргономичными креслами, заботливыми и внимательными нянями. Также в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» в Москве работает кинозал, созданный по проекту «Миниполис».

Этот мультиплекс предлагает возможность просмотра кино посетителям с ограниченными возможностями — имеются пандусы, специальные места в залах, для слабовидящих людей предусмотрено оборудование тифлокомментирования.