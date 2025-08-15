Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Формула Кино ЦДМ Расписание сеансов кинотеатра «Формула Кино ЦДМ»

Расписание сеансов кинотеатра «Формула Кино ЦДМ»

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 пт 22 вс 24 вт 26 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
TheatreHD: Норд-Ост мюзикл 2023, Россия
2D
19:30 от 700 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:25 от 600 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
16:30 от 600 ₽
Бой 2 боевик, приключения, триллер 2025, Индия
2D, SUB
19:35 от 650 ₽
Грузчик боевик 2025, Индия
2D, SUB
19:05 от 650 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
11:50 от 500 ₽
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D
12:15 от 500 ₽ 14:35 от 600 ₽ 16:55 от 600 ₽ 19:20 от 650 ₽ 23:35 от 650 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
10:45 от 500 ₽
Лёша из Лавры. Погребающий странных документальный 2025, Россия
2D
18:00 от 400 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
12:00 от 620 ₽ 14:30 от 720 ₽ 17:00 от 770 ₽ 19:15 от 750 ₽ 21:45 от 750 ₽ 23:15 от 750 ₽ 00:15 от 750 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:05 от 600 ₽ 13:05 от 700 ₽ 15:05 от 700 ₽ 17:05 от 750 ₽
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
13:35 от 750 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
11:45 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 16:15 от 1200 ₽ 18:30 от 1400 ₽ 20:45 от 1400 ₽ 21:45 от 750 ₽ 23:00 от 1400 ₽ 00:00 от 750 ₽
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало анимация, приключения, семейный, фэнтези, аниме 2010, Япония
2D
12:30 от 400 ₽
Письма о любви драма 2024, Великобритания / Ирландия
2D
14:40 от 600 ₽
Плагиатор драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
2D
11:05 от 500 ₽ 17:00 от 650 ₽
Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D
16:35 от 600 ₽
Пророк. История Александра Пушкина драма 2025, Россия
2D
13:45 от 400 ₽
Пункт назначения: Высотка 613 ужасы 2024, Тайвань
2D
22:35 от 650 ₽ 00:50 от 650 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
11:25 от 650 ₽ 15:50 от 750 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
19:30 от 670 ₽ 22:20 от 670 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
20:05 от 650 ₽
Улыбка. Новый кошмар ужасы 2024, Канада / США
2D
22:10 от 650 ₽ 00:05 от 650 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше