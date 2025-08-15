Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Формула Кино ЦДМ
Расписание сеансов кинотеатра «Формула Кино ЦДМ»
Расписание сеансов кинотеатра «Формула Кино ЦДМ»
О кинотеатре
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
TheatreHD: Норд-Ост
мюзикл
2023, Россия
2D
19:30
от 700 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
14:25
от 600 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
16:30
от 600 ₽
Бой 2
боевик, приключения, триллер
2025, Индия
2D, SUB
19:35
от 650 ₽
Грузчик
боевик
2025, Индия
2D, SUB
19:05
от 650 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
11:50
от 500 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
12:15
от 500 ₽
14:35
от 600 ₽
16:55
от 600 ₽
19:20
от 650 ₽
23:35
от 650 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:45
от 500 ₽
Лёша из Лавры. Погребающий странных
документальный
2025, Россия
2D
18:00
от 400 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
12:00
от 620 ₽
14:30
от 720 ₽
17:00
от 770 ₽
19:15
от 750 ₽
21:45
от 750 ₽
23:15
от 750 ₽
00:15
от 750 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:05
от 600 ₽
13:05
от 700 ₽
15:05
от 700 ₽
17:05
от 750 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
13:35
от 750 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
11:45
от 1200 ₽
14:00
от 1200 ₽
16:15
от 1200 ₽
18:30
от 1400 ₽
20:45
от 1400 ₽
21:45
от 750 ₽
23:00
от 1400 ₽
00:00
от 750 ₽
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
анимация, приключения, семейный, фэнтези, аниме
2010, Япония
2D
12:30
от 400 ₽
Письма о любви
драма
2024, Великобритания / Ирландия
2D
14:40
от 600 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
11:05
от 500 ₽
17:00
от 650 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
16:35
от 600 ₽
Пророк. История Александра Пушкина
драма
2025, Россия
2D
13:45
от 400 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
22:35
от 650 ₽
00:50
от 650 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:25
от 650 ₽
15:50
от 750 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
19:30
от 670 ₽
22:20
от 670 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
20:05
от 650 ₽
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
22:10
от 650 ₽
00:05
от 650 ₽
