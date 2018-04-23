Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Формула Кино ЦДМ
Новости кинотеатра «Формула Кино ЦДМ»
Новости кинотеатра «Формула Кино ЦДМ»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Новости
Новости кинотеатра «Формула Кино ЦДМ»
Вся информация о кинотеатре
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение»
Фильм «Привидение» режиссера Майкла Сакси снят по популярному роману Дэвида Левинтана «Каждый новый день». Лента выходит в российский прокат с 26 апреля 2018 года, но и
Написать
23 апреля 2018 16:10
В Объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана
11-15 апреля 2018 года в восьми кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана. Ретроспектива приурочена к
Написать
2 апреля 2018 18:31
Появились билеты на фильм «Зови меня своим именем»
Стало известно расписание показов в Москве и Санкт-Петербурге фильма «Зови меня своим именем», который пройдет в рамках фестиваля AMFEST. Фильм - история внезапного романа, возникшего
Написать
10 октября 2017 18:08
В Москве пройдет закрытый пресс-показ драмы от продюсера Харви Вайнштейн «Лев»
31 января на закрытом пресс-показе покажут картину «Лев» режиссера Гарта Дэвиса, которая получила сразу шесть номинаций на «Оскар». Мероприятие пройдет в «Формуле кино
Написать
25 января 2017 11:32
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667