Формула Кино ЦДМ
Кинотеатры
Формула Кино ЦДМ
Кинотеатр Формула Кино ЦДМ (Москва)
Кинотеатр Формула Кино ЦДМ (Москва) на карте
О кинотеатре
Кинотеатр Формула Кино ЦДМ (Москва) на карте
100
метров
Центральный Дом работников искусств - ЦДРИ
Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Трубная / Китай-город / Чистые Пруды / Тургеневская
5
550
метров
Москва
Театральная / Охотный Ряд / Площадь Революции / Кузнецкий Мост / Лубянка / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая / Чеховская
5
650
метров
Кинозал ГУМа
Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Лубянка / Китай-город / Кузнецкий Мост / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая
5
1.2
км
Романов Синема
Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Арбатская / Театральная / Площадь Революции
5
1.3
км
Stella di Mosca Summer Cinema
Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Арбатская / Боровицкая / Охотный Ряд / Театральная / Площадь Революции
5
1.5
км
Музей Аполлинария Васнецова
Красные ворота / Сретенский бульвар / Чистые Пруды / Тургеневская / Курская / Курская
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
