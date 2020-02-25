Кинозал ГУМа — это камерный театр из трех залов, где показывают кино. Архитектурный проект был выполнен по специальному заказу ГУМа. Классический «театральный декор» отвечает самым высоким акустическим стандартам привычных «черных коробок».

Кинозал ГУМа полностью сохранил архитектуру Главного универсального магазина — лепнина начала XX века на потолке и знаменитые хрустальные люстры. Они отреставрированы и обработаны специальным лаком: хрусталь не должен звенеть во время высоких или низких звуков. Огромные окна залов выходят на Ветошный переулок. Во время сеансов их закрывают бархатные многослойные шторы. Внутренний слой из особой противопожарной ткани улучшает звук, а внешний — придает залу дополнительную театральную торжественность.

В Кинозале ГУМа — три зала: Большой зал на 70 мест, Детский зал — на 20 мест и Специальный зал — на 16 мест. В Большом зале вместо привычных откидных стульев — бархатные кресла, свободные и очень мягкие. В Детском зале — удобные пуфы, принимающие любые удобные для непосед формы. В Специальном зале — просторные бархатные диваны. Детали для VIP-удовольствия: плед в холодное время года и бар, расположенный прямо в зале.

В Кинозале ГУМа используется цифровая и акустическая аппаратура последнего поколения. Экран в Большом зале — 6,5 на 4 метра — расположен на специально рассчитанном удалении от первого ряда: глаза зрителей не будут уставать к концу сеанса. Консультантом по организации пространства и подбору техники на этом проекте выступал Михаил Юрьевич Ланэ — заведующий лабораторией акустики Московского НИИиПИ объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения.

Кинозал ГУМа — независимый, он не связан ни с одной прокатной сетью. Поэтому репертуар здесь особенный: это и премьеры, и классика кино, и ретроспективы известных режиссеров, и хиты прошлых лет. В Кинозале ГУМа помимо показов текущего премьерного репертуара проходят мероприятия: киноклубы (обсуждения классических и современных фильмов с экспертами кино), трансляции и показы записей спектаклей, опер и балета из лучших театров мира, показы фильмов-выставок из известных музеев мира. В Специальном зале часто проходят показы фильмов на языке оригинала. В Детском зале любимые мультфильмы и приключенческие фильмы идут не только во время каникул, но и круглый год — чтобы не пропустить, смотреть и пересматривать.

Кинозал ГУМа — территория, свободная от попкорна. Классический для советских кинотеатров буфет предложит традиционные бутерброды, пирожные, шампанское, а также знаменитый лимонад.

Сеансы начинаются с открытием ГУМа и проходят до глубокой ночи: после закрытия магазина в 22.00 планируется еще два сеанса. Кинозал ГУМа располагает отдельным входом с Ветошного переулка.