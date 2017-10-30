Меню
Отзывы о кинотеатре Кинозал ГУМа
Отзывы о кинотеатре Кинозал ГУМа
Irina Koroleva
30 октября 2017, 13:10
В центре Москвы идет такой позор - фильм МАТИЛЬДА : моего правителя играет порноактер, русофоб ! А завтра они придумают, что наши деды блудить в Европу ходили, а не освобождать ее от фашизма ! Позор!!! Позорище, я возмущена, не пачкайте себя этой грязью, пусть они сами отмывают свои грязные деньги!
30 октября 2017, 13:10
Наталия Каськун
25 февраля 2020, 06:49
Ни слова о кинотеатре, совершенно бесполезный отзыв с кучей эмоций. Как кинотеатр в итоге?
25 февраля 2020, 06:49
karasevakp15
5 августа 2023, 01:06
Отличный зал, очень хорошая акустика, чисто и удобные кресла. Комфортно смотреть кино. Очень понравилось.
5 августа 2023, 01:06
