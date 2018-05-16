Меню
Отзывы о кинотеатре Mori Cinema Кунцево
Отзывы о кинотеатре Mori Cinema Кунцево
svetlana-nizamet
16 мая 2018, 23:25
Оценка
Самый лучший кинотеатр в районе. Огромный плюс - есть веранда для курения. Супер.
16 мая 2018, 23:25
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
21 мая 2018, 14:06
в ответ на сообщение
svetlana-nizamet от 16 мая 2018, 23:25
Здравствуйте, Светлана! Спасибо :)
21 мая 2018, 14:06
0
0
Ответить
Дарья Безрукова
2 февраля 2023, 01:15
Оценка
Всё было бы хорошо, ноабсолютно всё впечатление портит то, что за очки 3Д нужно ещё и платить. Мало того, что билеты далеко не дешёвые, относительно других кинотеатров, так ещё и вынужден платить за очки 😡
2 февраля 2023, 01:15
1
0
Ответить
Людмила Иванникова
17 января 2024, 16:32
Очень жаль, что нет скидок жля пенсионеров. Ходили в будний день в 13 часов, нам сказали, что скидок нет.
17 января 2024, 16:32
0
0
Ответить
User
25 августа 2024, 21:46
Оценка
В зале было ужасно грязно! Перед сеансом его не убирали, да и вообще было впечатление, что его несколько дней не убирали. На полу валяется мусор, попкорн, разлитые напитки. Обувь прилипала к полу. Было впечатление, что смотришь кино в мусорке.
25 августа 2024, 21:46
0
0
Ответить
User
3 ноября 2024, 23:45
Оценка
Заплатили 2900 с человека за вип зал-в итоге кресло реклайнер не работало. Смысл?
3 ноября 2024, 23:45
0
0
Ответить
Валентина Попова
7 декабря 2024, 16:11
Оценка
Смотрим фильм-концерт BTS в Пусане. Картинка зависает, звук сам по себе, видеоряд сам по себе. А цена билета, на минуточку, не 5 рублей, а 1500. Безобразная работа. Ютуб меньше тормозит...
7 декабря 2024, 16:11
0
0
Ответить
Ольга Парфентьева
5 июня 2025, 23:08
Оценка
Я со своей дочерью хотела пойти на фильм и совместно провести время со своим ребенком - нас не пустили на сеанс с возрастным ограничением. Везде описано, что такие ограничения носят рекомендательный характер и ребенок может посетить сеанс с сопровождением родителя или опекуна. На просьбу предоставить документ, в котором мы могли бы ознакомится с причиной запрета, нам было отказано! Еще и пустили шутку, мило так: сходите на Лило и Стич. Не корректно и нагло. Вечер испорчен!
5 июня 2025, 23:08
0
0
Ответить
