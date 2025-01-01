Меню
Кинотеатры рядом
3
км
Каро 13 Кунцево
Кунцевская
5
3.5
км
Синема Стар ЕвроПарк
Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
5
3.9
км
Формула кино на Можайке
53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД
5
4.3
км
Формула Кино на Кутузовском
Славянский бульвар
5
4.6
км
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
Аминьевское шоссе, 6
5
4.9
км
Времена года
Филевский парк
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
