Кинотеатр «Формула кино на Можайке» расположен напротив торгового центра Ашан, по адресу 53 км МКАД. Это огромный 12-зальный мультиплекс с общей вместимостью 2106 кинозрителей. Каждый из залов выполнен в различном дизайне и цветовой гамме, гармонично сочетающейся с мягкими креслами FixedAlessandria, на которых предусмотрены специальные подставки под напитки и попкорн. Все техническое оснащение – это современное оборудование компании MS-MAX.
В кинотеатре «Формула кино на Можайке» в Москве демонстрируются фильмы разных жанровых направлений с учетом пожеланий широкой аудитории. В фойе имеется игровая зона с автоматами, тир, кинотеатр 5D. Различные сладости, закуски и напитки можно приобрести в кино-баре и кафе.