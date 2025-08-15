Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Формула кино на Можайке

Формула кино на Можайке

Москва
Адрес
г. Москва, 53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
О кинотеатре

Кинотеатр «Формула кино на Можайке» расположен напротив торгового центра Ашан, по адресу 53 км МКАД. Это огромный 12-зальный мультиплекс с общей вместимостью 2106 кинозрителей. Каждый из залов выполнен в различном дизайне и цветовой гамме, гармонично сочетающейся с мягкими креслами FixedAlessandria, на которых предусмотрены специальные подставки под напитки и попкорн. Все техническое оснащение – это современное оборудование компании MS-MAX.
В кинотеатре «Формула кино на Можайке» в Москве демонстрируются фильмы разных жанровых направлений с учетом пожеланий широкой аудитории. В фойе имеется игровая зона с автоматами, тир, кинотеатр 5D. Различные сладости, закуски и напитки можно приобрести в кино-баре и кафе. 
 

Бар
Кафе
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
Детский зал
7.8 Оцените
711 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Формула кино на Можайке
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
18:30 от 400 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
20:45 от 420 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
22:05 от 400 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
23:05 от 250 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

711 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Формула кино на Можайке

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
18:30 от 400 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
20:45 от 420 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
22:05 от 400 ₽
