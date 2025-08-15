Меню
Расписание сеансов кинотеатра «Формула кино на Можайке»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
18:30
от 400 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
20:45
от 420 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
2D
22:05
от 400 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
23:05
от 250 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
12:05
от 370 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
11:35
от 170 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
16:30
от 500 ₽
19:00
от 500 ₽
21:25
от 500 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
12:45
от 490 ₽
14:45
от 490 ₽
16:45
от 520 ₽
18:45
от 520 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:10
от 470 ₽
14:10
от 470 ₽
16:10
от 500 ₽
18:10
от 500 ₽
20:15
от 500 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:45
от 470 ₽
14:00
от 470 ₽
16:15
от 500 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:45
от 470 ₽
18:05
от 500 ₽
22:25
от 500 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
20:40
от 400 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
13:50
от 370 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
17:30
от 400 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
22:15
от 400 ₽
23:50
от 400 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:15
от 470 ₽
13:20
от 470 ₽
15:25
от 470 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:40
от 370 ₽
16:00
от 400 ₽
20:20
от 400 ₽
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
20:10
от 400 ₽
23:15
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
