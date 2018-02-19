Меню
Каро 13 Кунцево

Москва
Адрес
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
Метро
Кунцевская
Телефон

+7 903 754 55 00

Билеты от 250 ₽
Сеть
КАРО
О кинотеатре

Новый кинотеатр «КАРО 13 Кунцево» - это киноплекс нового поколения, оборудованный по последнему слову техники. 

Площадь кинотеатра позволяет вместить одновременно до 2465 зрителей. Один из залов в «КАРО 13 Кунцево» оборудован в соответствии с мировыми стандартами IMAX. Зона обслуживания привилегированных клиентов BLACK с собственным лаундж-баром и двумя залами для самых взыскательных гостей обеспечит каждому гостю комфорт перед просмотром фильма и во время него. 

В кинобаре формата u-choose представлено свыше 100 наименований продукции, включая традиционные попкорн, начос и колу, а также уникальную для кинотеатров линейку продуктов здорового питания и продуктов для детского питания.
 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Официант
Парковка
9 голосов
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Каро 13 Кунцево
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
14:00 от 600 ₽ 19:00 от 700 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 2 сеанса
11:45 от 350 ₽ 19:50 от 350 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
22:55 от 700 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
15:10 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
ivanchenckop 19 февраля 2018, 22:51
Супер кинотеатр! Зал IMAX просто офигенный , огромный выбор в баре. Всей семьёй теперь только сюда!
Dmitry Vernyak-K 24 января 2018, 21:11
Здравствуйте. Собрались с друзьями в кино , ехали целый час чтобы посетить столь известный кинотеатр, к сожаление персонал оказался ужасным , не… Читать дальше…
9 голосов
Фильмы в кинотеатре Каро 13 Кунцево

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:00 от 600 ₽ 19:00 от 700 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
11:45 от 350 ₽ 19:50 от 350 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
22:55 от 700 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
