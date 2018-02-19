Новый кинотеатр «КАРО 13 Кунцево» - это киноплекс нового поколения, оборудованный по последнему слову техники.

Площадь кинотеатра позволяет вместить одновременно до 2465 зрителей. Один из залов в «КАРО 13 Кунцево» оборудован в соответствии с мировыми стандартами IMAX. Зона обслуживания привилегированных клиентов BLACK с собственным лаундж-баром и двумя залами для самых взыскательных гостей обеспечит каждому гостю комфорт перед просмотром фильма и во время него.

В кинобаре формата u-choose представлено свыше 100 наименований продукции, включая традиционные попкорн, начос и колу, а также уникальную для кинотеатров линейку продуктов здорового питания и продуктов для детского питания.

