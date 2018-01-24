Меню
Отзывы о кинотеатре Каро 13 Кунцево
Отзывы о кинотеатре Каро 13 Кунцево
Dmitry Vernyak-K
24 января 2018, 21:11
Оценка
Здравствуйте. Собрались с друзьями в кино , ехали целый час чтобы посетить столь известный кинотеатр, к сожаление персонал оказался ужасным , не понимающие люди испортили все настроение, а именно администратор работающий 24.01.18. Не советую ездить в КАРО 13 кунцево , кинотеатр испорчен людьми , которые там работают. Вам просто испортят настроение!
24 января 2018, 21:11
2
1
Ответить
Киноафиша.инфо
25 января 2018, 12:42
в ответ на сообщение
Dmitry Vernyak-K от 24 января 2018, 21:11
Дмитрий, добрый день! Спасибо за отзыв, передадим его представителям кинотеатра.
25 января 2018, 12:42
0
0
Ответить
ivanchenckop
19 февраля 2018, 22:51
Оценка
Супер кинотеатр! Зал IMAX просто офигенный , огромный выбор в баре. Всей семьёй теперь только сюда!
19 февраля 2018, 22:51
2
0
Ответить
F_G_H_
9 июля 2018, 15:00
Оценка
Добрый день! Сам кинотеатр мне понравился. imax недорогой что очень радует. Единственное на карте в этом приложении он находится явно не там где написан адрес..
9 июля 2018, 15:00
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 июля 2018, 18:52
в ответ на сообщение
F_G_H_ от 9 июля 2018, 15:00
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв :)
11 июля 2018, 18:52
0
0
Ответить
atmoment
10 сентября 2019, 22:43
Оценка
Были в зале Black. В зале во всю крутили рекламу о возможности вызова официанта в зал. Несколько раз пытались это сделать при помощи кнопки вызова официанта- никакой реакции. В кафе при выходе из зала тоже не оказалось обслуживающего персонала. Реклама несуществующих услуг🤷♀️
10 сентября 2019, 22:43
0
0
Ответить
