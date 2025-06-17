Меню
Отзывы о кинотеатре Дом кино

Отзывы о кинотеатре Дом кино

Отзывы о кинотеатре Дом кино Вся информация о кинотеатре
Леда Иванова 17 июня 2025, 11:49
Дом кино закрыли на реконструкцию и все будут сносить шикарный кинозал и лестницу , где прошли все звезды советского кино ! Вместо сноса Жома кино надо надстроить 25 этажейи лифт сделать с улицы, но горе архитекторы так ненавидящи все советское где даже Ленин выступал в 1918 году , они готовы все снести , а что построят коробку в виде гроба , на доме кино им все равно !!
17 июня 2025, 11:49
