Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Киномакс Солярис
Отзывы о кинотеатре Киномакс Солярис
Отзывы о кинотеатре Киномакс Солярис
О кинотеатре
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Киномакс Солярис
Anya Truntseva
12 июня 2018, 21:03
Оценка
Добрый вечер!
28.05.2018 были у вас в кинотеатре на комедии "секса не будет" 2Д
фильм очень понравился
А вот обслуживание нет
На кассе где я с моим братом покупали билеты
Мы попросили 2 места через 1 кресло где было свободнона что нам грубо ответили что мы не можем продавить через 1 свободноеместо. Мы попросили вызвать менеджера .Когда менеджер пришла она разрешила нашу проблему продав нам эти места. +
Кассир когда пробивала билеты в присутствии менеджера очень нам нахамила высказав недовольство нам и огорчив нас в присутствии старшей смены.
На что менеджер просто посмеялась с кассиром и ушла .
мне кажется с=что это не профессионально с ее стороны, ведь я тоже работаю в такой же сфере )(продаж) и работаю по 12-13 часов администраторам !
Я прошу принять это во вниманиеи поговорить с вашими сотрудниками
Билет сохранила
Сеанс 28.05.2018 в 20:45
12 июня 2018, 21:03
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 июня 2018, 12:07
в ответ на сообщение
Anya Truntseva от 12 июня 2018, 21:03
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв, передадим его представителям кинотеатра в ближайшее время.
13 июня 2018, 12:07
0
0
Ответить
Андрей Иванов
3 ноября 2018, 08:08
Оценка
С дочерь ходили на "Венум" недели 2 назад. Наш сеанс уже начинался, а кассир ушла заниматься проблемами освещения в какой-то из залов, что сделало невозможным приобрететие билетов. Рекомендация билетера купить по карте была неуместна, т.к. нужны были 3д очки. Безобразие и непрофессионализм. Кассиры в общем никогда в Солярисе не отличаются радушием и приветливостью - неприятные злобные напыщенные малолетние особы. Не нравится им работа - поменяйте. Зачем портить людям настроение?
3 ноября 2018, 08:08
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
21 ноября 2018, 13:04
в ответ на сообщение
Андрей Иванов от 3 ноября 2018, 08:08
Добрый день! Андрей, мы получили ответ от коллег: они обещали разобраться в ситуации и провести работу с персоналом. Спасибо за ваш отзыв!
21 ноября 2018, 13:04
0
0
Ответить
Вероника Зубкова
14 ноября 2020, 21:42
Оценка
14.11.2020, Решила пойти с мужем в кино на «Непосредственно Каха»,меня попросили паспорт,к сожалению у меня его не было с собой,но был у мужа,я предложила показать паспорт мужа, но мне отказали, сказав,что только в присутствии родителей. А вот у следующих посетителей ,которые стояли за нами, паспорт не требовали!
14 ноября 2020, 21:42
0
0
Ответить
ashvareva2004
25 октября 2023, 14:21
Оценка
Хочу посмотреть фильм Дух Байкала, кинотеатр рядом с домом, НО не пойду ....
Давно хожу в Вегас на Каширке, кресла шикарные и цены гораздо ниже, чем в Солярис.
Не пойму политику, что Солярис, что Каширская плаза, у вас нет такого комфорта за что деньги берете?
25 октября 2023, 14:21
0
0
Ответить
Гусейн Курбанов
26 октября 2024, 09:16
Добрый день. Хочу приобрети билеты на фильм Веном:последний танец в кинотеатре Киномакс-Солярий, метро Братиславская. Хотел узнать, правда ли, что там у него возрастное ограничение 16+, как написано в самом Киномаксе?
26 октября 2024, 09:16
0
0
Ответить
Никола Важенин
28 июня 2025, 14:07
Сколько стоят очки 3D ?
28 июня 2025, 14:07
0
0
Ответить
