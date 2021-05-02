Меню
Отзывы о кинотеатре Москино Юность
Отзывы о кинотеатре Москино Юность
Vladimir Vlasov
2 мая 2021, 19:03
Оценка
хотел сходить в кино и увидив шахматную рассадку в онлайн, сразу почувствовал не ладное. оказалось что вход практически по паспорту с обязательным вводом имени фамилии, странно что прописку не спросили. ещё и на цену билета накручивают 10%. развернулся и ушёл в нормальный кинотеатр. 😠
2 мая 2021, 19:03
0
0
Ответить
Наталья Гвоздева
5 марта 2025, 14:13
Оценка
Были после ремонта, понравилось .Два зала, по пять рядов Чистенько , малолюдно , пенсионерам с утра хорошая скидка. Звук и видео хорошее. Есть небольшой запах от краски после ремонта , но это не мешает .
5 марта 2025, 14:13
0
0
Ответить
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Авторизация по e-mail