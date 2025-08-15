Меню
Москино Юность
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Юность»
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D, SUB
18:45
от 380 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
11:45
от 280 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D, SUB
14:00
от 330 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D, SUB
16:20
от 330 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
12:50
от 280 ₽
21:40
от 380 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
14:30
от 330 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D, SUB
10:20
от 230 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
09:40
от 230 ₽
Реальные упыри
ужасы, комедия
2014, Новая Зеландия / США
2D
21:05
от 380 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
19:00
от 380 ₽
Ускользающая красота
драма, мелодрама
1996, Италия / Франция / Великобритания
2D, SUB
16:40
от 330 ₽
