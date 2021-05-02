Меню
Москино Юность

Москва
Адрес
г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д.1/4
Метро
Октябрьское поле Панфиловская Зорге
Телефон

+7 (499) 194-24-30

Билеты от 230 ₽
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Юность» был открыт в 1955 году. Он расположен на первом этаже многоквартирного дома по адресу ул. Маршала Рыбалко, 1.

В 2018 году здесь был проведен косметический ремонт. Уютный кинозал, рассчитанный на 120 мест, претерпел изменения, и теперь здесь увеличено пространство между рядами для максимального комфорта зрителей. В репертуаре — новинки кинопроката, зарубежные фестивальные картины на языке оригинала с субтитрами, российское авторское кино, анимационные фильмы и ретроспективы.

Фильмы демонстрируются в формате 2D. Также кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Бар
Кафе
Диваны
7.8 Оцените
358 голосов
Билеты от 230 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Юность
Жизнь Чака
Жизнь Чака
Сегодня 1 сеанс
18:45 от 380 ₽ ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 1 сеанс
11:45 от 280 ₽ ...
Материалистка
Материалистка
Сегодня 1 сеанс
14:00 от 330 ₽ ...
На ярком солнце
На ярком солнце
Сегодня 1 сеанс
16:20 от 330 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Vladimir Vlasov 2 мая 2021, 19:03
хотел сходить в кино и увидив шахматную рассадку в онлайн, сразу почувствовал не ладное. оказалось что вход практически по паспорту с обязательным… Читать дальше…
Наталья Гвоздева 5 марта 2025, 14:13
Были после ремонта, понравилось .Два зала, по пять рядов Чистенько , малолюдно , пенсионерам с утра хорошая скидка. Звук и видео хорошее. Есть… Читать дальше…
358 голосов
Скидки в кинотеатре
Для людей с ограниченными возможностями лучшие цены!

Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Инвалидам
Детский билет

Действуют специальные цены для детей до 14 лет. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Детям
Пенсионерам и многодетным семьям

Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Пенсионерам Многодетным семьям
В Москве пройдёт фестиваль «Путешествие по России»
В Москве пройдёт фестиваль «Путешествие по России» С 7 по 14 декабря сеть кинотеатров «Московское кино» проведёт уже полюбившийся публике кинофестиваль «Путешествие по России». В программу, помимо показов художественных и
Написать
1 декабря 2016 18:51
Фильмы в кинотеатре Москино Юность

Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D, SUB
18:45 от 380 ₽
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
2D
11:45 от 280 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D, SUB
14:00 от 330 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
