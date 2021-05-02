Кинотеатр «Юность» был открыт в 1955 году. Он расположен на первом этаже многоквартирного дома по адресу ул. Маршала Рыбалко, 1.

В 2018 году здесь был проведен косметический ремонт. Уютный кинозал, рассчитанный на 120 мест, претерпел изменения, и теперь здесь увеличено пространство между рядами для максимального комфорта зрителей. В репертуаре — новинки кинопроката, зарубежные фестивальные картины на языке оригинала с субтитрами, российское авторское кино, анимационные фильмы и ретроспективы.

Фильмы демонстрируются в формате 2D. Также кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.