Сеть кинотеатров «Москино» - это крупная сеть городских кинотеатров с достаточно доступными ценами.
В репертуаре здесь - новинки проката, российское и зарубежное кино, артхаусные и фестивальные фильмы, анимация и ретроспективы великих режиссеров.
Также в кинотеатрах сети проводятся предпремьерные показы, фестивали, образовательные программы о кино.
Действуют специальные цены для детей до 14 лет. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов