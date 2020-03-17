Кинотеатр «Москино Ангара» открыт в июне 2024 года в районном центре «Место встречи Ангара». В нем для жителей района Нагорный доступны четыре комфортных кинозала, оснащенных самым современным оборудованием для осуществления качественного кинопоказа. В кинотеатре четыре кинозала на 85, 100 и два зала по 103 места. Кинотеатр представляет собой современный многозальный кинотеатр, оборудованный в соответствии с международными стандартами. В каждом зале – кинопроекторы 2D и 3D-форматов, звуковые системы Dolby Atmos и 3D Sound. Анатомические кресла и широкоформатный экран сделают просмотр кино особенно комфортным. В кинотеатре функционирует уютный кинобар, а также действуют льготы для посетителей.