Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Ангара

Москино Ангара

Москва
Адрес
г. Москва, Чонгарский б-р, 7, центр «Место встречи Ангара»
Метро
Варшавская Севастопольская Каховская
Телефон

+74956877617

Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Ангара» открыт в июне 2024 года в районном центре «Место встречи Ангара». В нем для жителей района Нагорный доступны четыре комфортных кинозала, оснащенных самым современным оборудованием для осуществления качественного кинопоказа. В кинотеатре четыре кинозала на 85, 100 и два зала по 103 места. Кинотеатр представляет собой современный многозальный кинотеатр, оборудованный в соответствии с международными стандартами. В каждом зале – кинопроекторы 2D и 3D-форматов, звуковые системы Dolby Atmos и 3D Sound. Анатомические кресла и широкоформатный экран сделают просмотр кино особенно комфортным. В кинотеатре функционирует уютный кинобар, а также действуют льготы для посетителей.

9.9 Оцените
10 голосов
Отзывы о кинотеатре
Пончик Истсайд 17 марта 2020, 10:54
Хороший кинотеатр, немного людей и низкие цены, рядом фудкорт, а в закрытой зоне с залами свой туалет. Спасибо за приятные впечатления!)
vas.elena241 7 марта 2020, 15:59
Очень хороший новый кинотеатр
10 голосов
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
