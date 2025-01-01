Меню
550 метров
Киноквартал на Варшавской Варшавская
5
1.7 км
Формула Кино Чертаново Чертановская
5
1.7 км
Люксор Гудзон Каширское шоссе, владение 12, ТРЦ «Гудзон»
5
2.7 км
Prime Cinema ул. Каховка, 29А, Москва 
5
4.1 км
Каро 6 Севастопольский Крымская / Верхние Котлы
5
4.1 км
Колибри Москва Крымская / Верхние Котлы
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
