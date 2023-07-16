Кинотеатр отвечает самым высоким требованиям современного зрителя. Реализован по концепции кинопоказа «Emotion Halls», включающая в себя все современные тренды в индустрии кинопоказа. Кинозалы в «Prime Cinema» - повышенной комфортности «Comfort hall», оборудованы передовыми кинопроекторами «Christie», совершенным звуком «Dolby» и комфортабельными креслами премиум уровня.

Есть возможность проведения презентаций и бизнес-семинаров. Кроме того, рядом с кинотеатром расположены огромный парк развлечений для всей семьи «Jungle Park» и ресторан итальянской кухни «Перчини», где приятно провести время до начала сеанса и после.