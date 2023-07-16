Меню
Prime Cinema

Москва
Адрес
ул. Каховка, 29А, Москва 
Телефон

8 (499) 130-46-50

Билеты от 350 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр отвечает самым высоким требованиям современного зрителя. Реализован по концепции кинопоказа «Emotion Halls», включающая в себя все современные тренды в индустрии кинопоказа.  Кинозалы в «Prime Cinema» - повышенной комфортности «Comfort hall», оборудованы передовыми кинопроекторами «Christie», совершенным звуком «Dolby» и комфортабельными креслами премиум уровня.

Есть возможность проведения презентаций и бизнес-семинаров. Кроме того, рядом с кинотеатром расположены огромный парк развлечений для всей семьи «Jungle Park» и ресторан итальянской кухни «Перчини», где приятно провести время до начала сеанса и после.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
VIP
Диваны
Парковка
Пандусы
Оцените
5 голосов
Билеты от 350 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Prime Cinema
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
10:45 от 350 ₽ 21:15 от 450 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
18:55 от 450 ₽ ...
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Сегодня 1 сеанс
23:15 от 450 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
23:20 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
9853638118 16 июля 2023, 22:37
Отличный кинотеатр! Чистые залы, отличная акустика, кресла мегакомфортные, фильмы начинаются вовремя по расписанию (не крутят как в других… Читать дальше…
svetak045 7 сентября 2023, 13:34
669з6
5 голосов
Фильмы в кинотеатре Prime Cinema

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
10:45 от 350 ₽ 21:15 от 450 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
18:55 от 450 ₽
Женщина в чёрном. Невеста дьявола ужасы, триллер 2025, Индонезия
2D
23:15 от 450 ₽
