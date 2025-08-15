Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
10:45 от 350 ₽ 21:15 от 450 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
18:55 от 450 ₽
Женщина в чёрном. Невеста дьявола ужасы, триллер 2025, Индонезия
2D
23:15 от 450 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
23:20 от 450 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
10:20 от 350 ₽ 13:30 от 450 ₽ 17:15 от 450 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185 анимация 2025, Россия
2D
12:30 от 450 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
14:05 от 450 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
23:20 от 450 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:25 от 350 ₽ 12:00 от 450 ₽ 15:10 от 450 ₽
Улыбка. Новый кошмар ужасы 2024, Канада / США
2D
21:35 от 450 ₽
