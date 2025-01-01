Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Prime Cinema
Кинотеатр Prime Cinema (Москва) на карте
Кинотеатр Prime Cinema (Москва) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Кинотеатр Prime Cinema (Москва) на карте
1.8
км
Синема Парк на Калужской
Калужская
5
2.7
км
Москино Ангара
Варшавская / Севастопольская / Каховская
5
2.8
км
Формула Кино Чертаново
Чертановская
5
2.9
км
Москино Салют
Академическая / Профсоюзная
5
3.2
км
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
5
3.7
км
Киноклуб Эльдар
Ленинский просп., 105
5
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
