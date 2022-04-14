18 августа 2016 года, на станции метро «Варшавская» в здании ТДЦ «Варшавский», открыт НОВЫЙ кинотеатр ПОПУЛЯРНОЙ сети «КИНОКВАРТАЛ! Кинотеатр расположен в густонаселенном районе и является центром отличного досуга для его жителей.
Посетители узнают фирменный интерьерный дизайн кинотеатра в лучших традициях КИНОСЕТИ! В кинотеатре есть все возможности для комфортного досуга аудитории. Две уютные лаунж-зоны с мягкими диванами и креслами, широкие панорамные окна с видом на квартал района Москвы, позволят гостям кинотеатра насладиться приятными эмоциями и впечатлениями не только от просмотра кино, но и от посещения кинотеатра!
Кинотеатр может принять около тысячи посетителей одновременно – работает 8 кинозалов. В каждом из залов установлены современные экраны, обеспечивающие эффект непосредственного присутствия, современная акустическая аппаратура, новейшие цифровые кинопроекторы для передачи точного и объемного изображения, специальные очки для просмотра фильмов 3D. В репертуаре кинотеатра - все самые актуальные и востребованные фильмы, как премьеры, так и проверенные временем киношедевры, как для детской аудитории всех возрастов, так и для взрослых. Киносеансы на любой вкус начинаются каждые 15 минут. Заранее выбрать фильм и удобное время посещения кинотеатра можно прямо на нашем сайте – доступно расписание показов на ближайшие дни. Здесь же можно купить билет online. Действует гибкая система скидок и льгот.
Скидка для Именинника на 1 билет 100%, при приобретении не менее 6 (шести) кино-билетов единовременно. Скидка действует три дня до Дня Рождения и три дня после Дня рождения. Скидка действует в любой день недели. Скидка действует на любые сеансы и форматы фильмов 3D и 2D. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Пенсионерам скидка 50%. Скидка действует на все дни недели, включая предпраздничные, праздничные и выходные дни. Цены действует только при предъявлении пенсионного удостоверения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Детям до 6 лет скидка на билет - 50% от стандартной ценовой схемы. Скидка действует на все дни недели, включая предпраздничные, праздничные и выходные дни. Скидка действует на фильмы только с возрастными ограничениями 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.