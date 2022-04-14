18 августа 2016 года, на станции метро «Варшавская» в здании ТДЦ «Варшавский», открыт НОВЫЙ кинотеатр ПОПУЛЯРНОЙ сети «КИНОКВАРТАЛ! Кинотеатр расположен в густонаселенном районе и является центром отличного досуга для его жителей.



Посетители узнают фирменный интерьерный дизайн кинотеатра в лучших традициях КИНОСЕТИ! В кинотеатре есть все возможности для комфортного досуга аудитории. Две уютные лаунж-зоны с мягкими диванами и креслами, широкие панорамные окна с видом на квартал района Москвы, позволят гостям кинотеатра насладиться приятными эмоциями и впечатлениями не только от просмотра кино, но и от посещения кинотеатра!



Кинотеатр может принять около тысячи посетителей одновременно – работает 8 кинозалов. В каждом из залов установлены современные экраны, обеспечивающие эффект непосредственного присутствия, современная акустическая аппаратура, новейшие цифровые кинопроекторы для передачи точного и объемного изображения, специальные очки для просмотра фильмов 3D. В репертуаре кинотеатра - все самые актуальные и востребованные фильмы, как премьеры, так и проверенные временем киношедевры, как для детской аудитории всех возрастов, так и для взрослых. Киносеансы на любой вкус начинаются каждые 15 минут. Заранее выбрать фильм и удобное время посещения кинотеатра можно прямо на нашем сайте – доступно расписание показов на ближайшие дни. Здесь же можно купить билет online. Действует гибкая система скидок и льгот.