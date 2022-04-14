Меню
Киноквартал на Варшавской

Москва
Адрес
г. Москва, Варшавское шоссе, 87Б, ТЦ «Варшавский»
Метро
Варшавская
Телефон

+7 (495) 725-55-05 / автоинформатор

ТРК
Расположен в ТЦ «Варшавский»
О кинотеатре

18 августа 2016 года, на станции метро «Варшавская» в здании ТДЦ «Варшавский», открыт НОВЫЙ кинотеатр ПОПУЛЯРНОЙ сети «КИНОКВАРТАЛ! Кинотеатр расположен в густонаселенном районе и является центром отличного досуга для его жителей.


Посетители узнают фирменный интерьерный дизайн кинотеатра в лучших традициях КИНОСЕТИ! В кинотеатре есть все возможности для комфортного досуга аудитории. Две уютные лаунж-зоны с мягкими диванами и креслами, широкие панорамные окна с видом на квартал района Москвы, позволят гостям кинотеатра насладиться приятными эмоциями и впечатлениями не только от просмотра кино, но и от посещения кинотеатра!


Кинотеатр может принять около тысячи посетителей одновременно – работает 8 кинозалов. В каждом из залов установлены современные экраны, обеспечивающие эффект непосредственного присутствия, современная акустическая аппаратура, новейшие цифровые кинопроекторы для передачи точного и объемного изображения, специальные очки для просмотра фильмов 3D. В репертуаре кинотеатра - все самые актуальные и востребованные фильмы, как премьеры, так и проверенные временем киношедевры, как для детской аудитории всех возрастов, так и для взрослых. Киносеансы на любой вкус начинаются каждые 15 минут. Заранее выбрать фильм и удобное время посещения кинотеатра можно прямо на нашем сайте – доступно расписание показов на ближайшие дни. Здесь же можно купить билет online. Действует гибкая система скидок и льгот.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
7.7 Оцените
1342 голоса
Расписание сеансов в кинотеатре Киноквартал на Варшавской
28 лет спустя
28 лет спустя
Сегодня 1 сеанс
17:10 от 340 ₽ ...
TheatreHD: Таланты и покойники
TheatreHD: Таланты и покойники
Сегодня 1 сеанс
19:30 ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
14:35 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 2 сеанса
15:40 от 340 ₽ 19:35 от 440 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Игорь Жиленко 14 апреля 2022, 00:24
Посетил данный кинотеатр не впервые, почему сотрудники продавая билеты не смотрят на возраст, на фильм где возрастная категория 18+ сидело полно… Читать дальше…
User 24 февраля 2023, 16:39
Вы прежде чем продавать билеты онлайн , хоть залы осматривайте . Очень приятно купить места в последнем ряду , одно из которых просто без сидушки !!! Позорище !!
Скидки в кинотеатре
День Именниника

Скидка для Именинника на 1 билет 100%, при приобретении не менее 6 (шести) кино-билетов единовременно. Скидка действует три дня до Дня Рождения и три дня после Дня рождения. Скидка действует в любой день недели. Скидка действует на любые сеансы и форматы фильмов 3D и 2D. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Пенсионерам

Пенсионерам скидка 50%. Скидка действует на все дни недели, включая предпраздничные, праздничные и выходные дни. Цены действует только при предъявлении пенсионного удостоверения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка детям

Детям до 6 лет скидка на билет - 50% от стандартной ценовой схемы. Скидка действует на все дни недели, включая предпраздничные, праздничные и выходные дни. Скидка действует на фильмы только с возрастными ограничениями 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Фильмы в кинотеатре Киноквартал на Варшавской

28 лет спустя ужасы 2025, Великобритания / США
2D
17:10 от 340 ₽
TheatreHD: Таланты и покойники спектакль 2024, Россия
2D
19:30
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:35
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
