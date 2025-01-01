Меню
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 87Б
Варшавская
+7 (495) 221-51-01 / администрация

ТЦ «Варшавский» - современный многофункциональный торговый центр, расположенный на Варшавском проспекте в пешей доступности от станции метро «Варшавская» (станция метро находится на первом этаже здания торгового центра).

В торговом центре «Варшавский» находится огромное количество различных магазинов одежды, обуви и аксессуаров современных брендов (Kira Plastinina, Woolstreet, Orange, Gloria Jeans & Gee Jay, Caterina Leman, Share, Froggi, Incity, Colin`s, Lady Collection, «Бюстье», Intimissimi, «Эконика», O’STIN, «Обувь XXI века», «ТВОЕ», Sela, Gipfel, «Золотая стрекоза», Caterina Leman, Paolo Conte, Zolla, Calzedonia, «Дефиле», Kristy, MILAVITSA, Silver & Silver, Arya home; LIME;  Funday; TUI; «НОУ-ХАУ», Dress Code; Time-gid, KORA, Daddy, Malvina Room, DJU.L, «Мария Браславская», Daizy, Alex Dandy, «Счастливое платье», Ruscase и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», L Occitane, «Ив Роше» и др.), ювелирные салоны и салоны часов (Sunlight, «Магия золота», «Московский ювелирный завод», Pandora и др.), аптека «36,6», салон оптики «Айкрафт Оптика», «Павловопосадская платочная мануфактура», зоомагазин, цветочный магазин, книжный бутик «Книжный Лабиринт», магазины подарков («Красный куб», «Другие подарки» и др.), салон красоты и солярий «ЗАГОРАЕМ», студии дизайна бровей и маникюра, центр фотоуслуг, ателье, дом быта, ювелирная мастерская, услуги по ремонту часов, химчистка, театральная касса, турагентство, ломбард, отделение банка «Глобэкс», салоны сотовой связи (Tele2, «МТС», «Связной» и др.), банкоматы («Альфа Банк», «Сбербанк» и др.).

Кроме того, в ТЦ «Варшавский» для посетителей функционируют многозальный кинотеатр «Киноквартал», супермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и детская игровая комната «Ромашкино» (2-х этажный лабиринт, мастер-классы, дни рождения и др.).

Также в торговом центре работают продуктовый супермаркет «Перекресток» и большая зона фудкорта, где каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу («Крошка-Картошка», Mcdonalds, «Теремок», KFC, Burger King, «Гриль Хаус», «Плов Хаус», «Бургер Клаб», «Суши Тун», Subway, «Сбарро», «Елки-Палки», «Чистая линия», Wok&Рис, кафе и рестораны «Шоколадница», «Домашний компот» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «Варшавский» есть платный круглосуточный автомобильный паркинг на 300 машиномест (первые 2 часа бесплатно), автомойка и автосервис.

г. Москва, Варшавское ш., д. 87б

Добраться до ТЦ «Варшавский» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Варшавская» (50 метров)

2. Пешком от железнодорожной станции «Коломенская» (300 метров)

3. На любом общественном транспорте, идущем по Варшавскому шоссе или Чонгарскому бульвару до остановки «ст. м. Варшавская».

Магазины и фудкорт ТЦ «Варшавский»: 09.00 – 22.00;
Супермаркет «Перекресток»: круглосуточно;
Кинотеатр «Киноквартал»: 10.00 – 23.00;
Детская игровая зона «Ромашкино: 11.00 – 21.00

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
