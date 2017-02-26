Меню
Вика Ким
26 февраля 2017, 23:52
Оценка
Кинотеатр конечно так себе! В зале номер 6 воняло рыбой, ощущение что пришли в пивную! Попкорн как буд то все остатки мира собрали, или пшено курам! Зал маленький, звук тоже не ахти! Всю картину спас хороший фильм!
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
в ответ на сообщение
Виктория, добрый день!
Благодарим вас за отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра.
0
0
Ответить
e_silakova
23 мая 2017, 11:35
Оценка
Вчера посетили данное заведение. Это не кинотеатр! были мы в зале №6, стойкий запах помоев, грязь и различные жидкости между сидениями.
На наше возмущение пришла (не торопясь) дама с освежителем воздуха и распылилила его так, что дышать было просто невозможно. При это сотрудники кинотеатра делали вид,что вообще не замечают наших слов и не принесли извенений, уборщица так и не соизволила убрать разлитую жидкость в подлокотнике и все это удовольствие за 350р.!!!!
Никому не советую посещать этот кинотеатр. Сотрудники совершенно не считают посетителей кинотеатра за людей.
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
в ответ на сообщение
Здравствуйте!
Благодарим за подробный отзыв, передаем информацию в кинотеатр.
0
1
Ответить
Сергей Разумный
2 мая 2019, 19:38
Оценка
Все понравилось!!!И пицца тоже))Единственное делайте температуру в зале по погоде☝️А так притензий нет все норм!!!Спасибо
0
0
Ответить
Любовь Пашкевич
7 января 2021, 13:25
Пришла с двумя детьми на "Барбоскины на даче" 7 января на 12.50. Всегда умиляла позиция детских парков и кинотеатров в дни школьных содрать с родителей три шкуры. Конечно ищещь где сэкономить. Данный кинотеатр в разделе "Скидки и акции" обещал скидку на детей 50 % " включая выходные, праздничные и предпраздничные дни". На деле оказалось не так. Взяли полную стоимость. Кассирша (из гостей столицы) притворилась плохо понимающей по русски и вообще "она всего лишь кассир, а менеджера тел на сайте есть, позвать она его не может". Было желание развернут я и уйти, из принципа, но дети ждали мультик. Молодой человек, билетер наверно, также из гостей столицы, вообще русский не знает. Даже не смог сказать где идут Барбоскины, в каком зале. Пришлось лезть за билетами опрометчиво засунутыми в сумку. Гардероба нет. Кресла в зале из неудобных, сумку не поставишь-складываются, ну да это уже мелочи жизни такие почти везде. Только в Рио на Б. Черемушкинской кресла порадовали.
0
0
Ответить
Игорь Жиленко
14 апреля 2022, 00:24
Посетил данный кинотеатр не впервые, почему сотрудники продавая билеты не смотрят на возраст, на фильм где возрастная категория 18+ сидело полно малолеток школьников, ржали как кони, общались в телефонах, в общем дисциплина и воспитание у этих гоблинов никакого нет, никто в кинотеатре не следит за входом в залы, никаких охранников нет, возможно они не покупали билеты, но на каком основании они входят в залы, садятся и смотрят фильмы, наведите порядок и контроль над работой кинотеатра, пришел посмотреть фильм ужасов, но по звукам из зала один ржач, эти малолетки думают что это комедия, прошу навести порядок, лично подойду еще к руководству данного кинотеатра, выходил, никого нет из сотрудников
4
1
Ответить
Sergey Fedkov
5 октября 2022, 12:49
Оценка
Ужасный кинотеатр .Во-первых нельзя расплатиться картой, во вторых не пускают с едой, т.е. в ихнем баре покупать можно, а из Макдональдс не льзя.
1
0
Ответить
User
24 февраля 2023, 16:39
Оценка
Вы прежде чем продавать билеты онлайн , хоть залы осматривайте . Очень приятно купить места в последнем ряду , одно из которых просто без сидушки !!! Позорище !!
1
0
Ответить
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Авторизация по e-mail