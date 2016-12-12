Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Каро 6 Щука
Отзывы о кинотеатре Каро 6 Щука
Отзывы о кинотеатре Каро 6 Щука
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Каро 6 Щука
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
vell_kam
12 декабря 2016, 16:09
Фильм "союзники" в 3 зале: французский язык без субтитров. Половина диалогов без перевода. Отвратительно!
12 декабря 2016, 16:09
2
2
Ответить
Агафья Печкина
8 января 2017, 22:07
Оценка
Директор и администрация угрожают гостям и сотрудникам! Ругаюся на гостей матом!! Прошу проверки в этот кинотеатр!! Просто безобразие!!!
8 января 2017, 22:07
2
0
Ответить
Агафья Печкина
8 января 2017, 22:08
в ответ на сообщение
vell_kam от 12 декабря 2016, 16:09
Оценка
А главное на обращение к администрации, Кристина начала хамить и оскорблять.
8 января 2017, 22:08
1
1
Ответить
Киноафиша.инфо
9 января 2017, 11:50
в ответ на сообщение
Агафья Печкина от 8 января 2017, 22:07
Агафья, добрый день!
Благодарим вас за честный отзыв!
Передали информацию представителям кинотеатра.
9 января 2017, 11:50
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
23 июля 2018, 17:34
Эльвира, здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв.
23 июля 2018, 17:34
0
2
Ответить
Meg Ch
25 марта 2019, 11:25
Оценка
Хожу в каро щука с момента его открытия, стабильно каждую неделю, смотрю фильмы, так как живу через дорогу, и то, что я сейчас прочитала в отзывах просто какая-то фантастика. Может это администраторы других кинотеатров пишут? :-D за все годы походов в этот кинотеатр ни разу не случилось ничего подобного, фильмы качественные, кресла удобные, мало где такие встречались, а для меня это главное - удобное кресло. Сидеть удобно даже на первом ряду, голову задирать к экрану не нужно. А главное персонал, забыла однажды у них на кассе карту, вечером позвонила, они ее отложили и на следущий день вернули.
Любимый кинотеатр был и будет!
25 марта 2019, 11:25
0
0
Ответить
shikhaliyev.emin
21 апреля 2022, 14:40
в ответ на сообщение
Meg Ch от 25 марта 2019, 11:25
9д
21 апреля 2022, 14:40
0
0
Ответить
Ольга Кузнецова
6 апреля 2025, 17:23
Оценка
Большая просьба сократить журнал до 15 минут уже было такое Почему опять стало полчаса это очень много тем более для пожилых бывает фильм идёт 2 часа и Ещё полчаса журнал Ну это же кому надо-то
6 апреля 2025, 17:23
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Параглаз
3 комментария
Космик Щелковский
1 комментарий
Киномакс Солярис
8 комментариев
Дом кино
1 комментарий
Mori Cinema Кунцево
8 комментариев
Алмаз Синема Алтуфьевский
8 комментариев
Coperto-Cinema
2 комментария
Космик Марьина Роща
7 комментариев
Синема парк Белая Дача
2 комментария
Москино Юность
2 комментария
Каро 8 Саларис
4 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Благодарим вас за честный отзыв!
Передали информацию представителям кинотеатра.
Любимый кинотеатр был и будет!
Авторизация по e-mail