Каро 6 Щука ТРЦ «Щука»

ТРЦ «Щука»

ТРЦ «Щука»
Адрес
г. Москва, ул. Щукинская, д. 42
Метро
Щукинская
Показать на карте

ТРЦ «Щука» – один из крупнейших торгово-развлекательных центров на территории Северо-западного округа Москвы площадью более 105 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Щука» расположен недалеко от центра Москвы на улице Щукинской, в непосредственной близости от станции метро «Щукинская» и в прямой доступности от основных транспортных магистралей города - Волоколамское, Ленинградское и Строгинское шоссе.

На территории торгового центра «Щука» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (O’Stin, Finn Flare, Savage, S.Oliver, Colin’s, Incity, Mascotte, Oggi, Orange, Redmond, Stradivarius, Incanto, Women'secret, H&M, Marks&Spencer, Mexx, Love Republic, Imaginarium, Intimissimi и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Lego и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», Lush и др.), ювелирные салоны (585GOLD и др.), магазин часов, туристическое агентство «Куда.ру», книжный магазин «Буква», салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «Мегафон», «Связной», «Белый Ветер - Цифровой» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники «Секундочку», салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), зоомагазин, аптека «Старый Лекарь», студия плетения косичек, багетная мастерская, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Щука» функционируют современный многозальный кинотеатр «Каро Фильм», продовольственный супермаркет «Алые паруса», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет спортивных товаров, развлекательный центр «Кибер Драйв», студия танцев, зал игровых автоматов, парк виртуальных развлечений и боулинг.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (altenas Cafe Grill, Sbarro, «Крошка-Картошка», Subway, Baskin Robbins, McDonald's, Yamkee, «Бургер Кинг», Starbucks, «Маленькая Япония», «Шоколадница», Goodman, «Кофе Хауз», «Райхона», рестораны «Барон де Макарон», «Колбасофф» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Щука» есть круглосуточная подземная 3-уровневая парковка на 750 машиномест (стоимость: первые 3 часа – бесплатно, далее 50 руб./час) и автомойка.

Адрес:
г. Москва, ул. Щукинская, д. 42

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Щука» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Щукинская» (200 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ст. м. Щукинская»

  • на автобусах № 100, 105, 137, 253, 277, 638, 640, 640к, 681, 687, 743, 798, 800
  • на трамваях № 10, 15, 21, 28, 30, 31
  • на маршрутных такси № 100м, 210м, 228м, 277м, 357м, 446м, 631м, 638м, 652м, 663м, 696м

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Щука»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Алые паруса»: 08.00 – 23.00;
Кинотеатр «Каро»: 10.00 – 02.00;
Ресторан «Барон де Макарон»: 12.00 – 00.00;
Ресторан «Колбасофф»: 12.00 – 00.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
