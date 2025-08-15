Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Каро 6 Щука
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 6 Щука»
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 6 Щука»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Торговый центр
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
вс
24
пн
25
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
13:00
от 470 ₽
19:00
от 570 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
20:00
от 300 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
13:20
от 300 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
13:50
от 470 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:50
от 470 ₽
14:30
от 470 ₽
Лёша из Лавры. Погребающий странных
документальный
2025, Россия
2D
16:00
от 300 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
10:55
от 250 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
20:55
от 570 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
15:10
от 470 ₽
17:45
от 570 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:15
от 470 ₽
16:15
от 470 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:00
от 470 ₽
15:20
от 470 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
14:40
от 500 ₽
19:40
от 600 ₽
22:45
от 570 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
17:05
от 600 ₽
22:05
от 600 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
18:10
от 570 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
17:25
от 570 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
от 470 ₽
12:50
от 470 ₽
16:30
от 470 ₽
18:30
от 570 ₽
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
22:30
от 300 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
20:50
от 570 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:35
от 470 ₽
20:20
от 570 ₽
Хищные твари
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
21:20
от 300 ₽
