Киноафиша Москвы Кинотеатры Каро 6 Щука

Каро 6 Щука

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Щукинская, 42, ТРЦ «Щука», 6 этаж
Метро
Щукинская
Показать на карте
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном
Сеть
КАРО
ТРК
Расположен в ТРЦ «Щука»
О кинотеатре

Кинотеатр «Каро 6 Щука» — это современный  мультиплекс. Он находится на 6 этаже в ТРК «Щука». Число зрительских  мест — более 1800. Ближайшая станция метро — Щукинская.

Залы кинотеатра «Каро 6 Щука» в Москве оборудованы широкоформатными экранами и передовой цифровой техникой A RealD Experience, климат-контролем. Кинокартины демонстрируются в форматах 2D и 3D. В репертуаре - новинки кино и популярные фильмы отечественного и зарубежного кинематографа.

Мягкие и эргономичные кресла в залах размещены амфитеатром. Также имеются специальные места Turbo — здесь кресла вибрируют в соответствии с действиями, происходящими на экране. В кинотеатре есть VIP-зал с особой комфортностью. Для посетителей открыт кинобар с попкорном и напитками, а также зона самообслуживания «Каро Экспресс»

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
7.8 Оцените
1049 голосов
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Каро 6 Щука
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
13:00 от 470 ₽ 19:00 от 570 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 300 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
13:20 от 300 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
13:50 от 470 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
Агафья Печкина 8 января 2017, 22:07
Директор и администрация угрожают гостям и сотрудникам! Ругаюся на гостей матом!! Прошу проверки в этот кинотеатр!! Просто безобразие!!!
vell_kam 12 декабря 2016, 16:09
Фильм "союзники" в 3 зале: французский язык без субтитров. Половина диалогов без перевода. Отвратительно!
Отзывы Написать отзыв
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет весенняя акция «КИНО.ВЕСНА»
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет весенняя акция «КИНО.ВЕСНА» 23 апреля-2 мая в кинотеатрах сети «КАРО» проходит акция «КИНО.ВЕСНА», в рамках которой на новинки кинопроката установят «весенние» цены. В 6 регионах на все
Написать
17 апреля 2018 02:11
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Каро 6 Щука

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 вс 24 пн 25 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
13:00 от 470 ₽ 19:00 от 570 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
20:00 от 300 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
13:20 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
