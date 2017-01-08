Кинотеатр «Каро 6 Щука» — это современный мультиплекс. Он находится на 6 этаже в ТРК «Щука». Число зрительских мест — более 1800. Ближайшая станция метро — Щукинская.

Залы кинотеатра «Каро 6 Щука» в Москве оборудованы широкоформатными экранами и передовой цифровой техникой A RealD Experience, климат-контролем. Кинокартины демонстрируются в форматах 2D и 3D. В репертуаре - новинки кино и популярные фильмы отечественного и зарубежного кинематографа.

Мягкие и эргономичные кресла в залах размещены амфитеатром. Также имеются специальные места Turbo — здесь кресла вибрируют в соответствии с действиями, происходящими на экране. В кинотеатре есть VIP-зал с особой комфортностью. Для посетителей открыт кинобар с попкорном и напитками, а также зона самообслуживания «Каро Экспресс»