Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Алмаз Синема Алтуфьевский
Отзывы о кинотеатре Алмаз Синема Алтуфьевский
Отзывы о кинотеатре Алмаз Синема Алтуфьевский
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Алмаз Синема Алтуфьевский
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Виктор Васильевич
18 апреля 2021, 20:07
Оценка
В залах душно. Плохая вентиляция. Общался с персоналом, пожимают плечами. Нужно реагировать на отзывы клиентов.
18 апреля 2021, 20:07
0
0
Ответить
bashir_ahriev
19 октября 2021, 10:04
Оценка
1. номера кресел перепутаны местами.
2. полотно повреждено местами. как будто битые пиксели.
3. вентиляция гудит сильно.
4. еще что то было но уже не помню.
В целом впечатление не очень...
19 октября 2021, 10:04
0
0
Ответить
Ольга Кремлёва
5 февраля 2023, 23:04
Оценка
Я была в плохих кинотеатрах, но этот меня очень удивил. Когда мы вошли в зал, наши места были заняты, администрация не смогла помочь в решении нашего вопроса и предложила сесть на свободные места в другом конце зала, пришлось пробираться через целый ряд людей, что тоже очень не понятно для меня. Места не соответствуют номерам на креслах (соседние кресла имели номер 10 и 15, по мне так это не очень нормально), сидения не удобные, как будто попали в кинотеатр из колхоза (извините уже меня), таких кинотеатров я давно не видела. Сеанс 3D. Но очень неудобные очки. Мы были в зале 1. Звук тоже очень странный. Иногда был в моно, что очень странно, и шел от центра зала, но на всех ярких моментах резко переходил в стерео, что аж вздрагивала. Так не должно быть! Обычно звук выстраивается плавнее и в одном формате)
Была там в первый и последний раз! Больше не пойду в этот кинотеатр!
5 февраля 2023, 23:04
0
0
Ответить
misismea
31 декабря 2024, 13:16
Оценка
Мультфильм просто отменили. И поставили другой фильм. Сказали, что у них на сайте так. Кинотеатр ужасный. Деньги вернули. Но больше никогда сюда не пойду.
31 декабря 2024, 13:16
0
0
Ответить
larisa.tsarova
25 мая 2025, 16:36
в ответ на сообщение
Ольга Кремлёва от 5 февраля 2023, 23:04
Ге
25 мая 2025, 16:36
0
0
Ответить
larisa.tsarova
25 мая 2025, 16:36
в ответ на сообщение
Ольга Кремлёва от 5 февраля 2023, 23:04
Немного е
25 мая 2025, 16:36
0
0
Ответить
larisa.tsarova
25 мая 2025, 16:40
в ответ на сообщение
Ольга Кремлёва от 5 февраля 2023, 23:04
Картофель
25 мая 2025, 16:40
0
0
Ответить
larisa.tsarova
25 мая 2025, 16:40
в ответ на сообщение
Ольга Кремлёва от 5 февраля 2023, 23:04
Кн
25 мая 2025, 16:40
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Параглаз
3 комментария
Космик Щелковский
1 комментарий
Киномакс Солярис
8 комментариев
Дом кино
1 комментарий
Mori Cinema Кунцево
8 комментариев
Coperto-Cinema
2 комментария
Каро 6 Щука
8 комментариев
Космик Марьина Роща
7 комментариев
Синема парк Белая Дача
2 комментария
Москино Юность
2 комментария
Каро 8 Саларис
4 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
2. полотно повреждено местами. как будто битые пиксели.
3. вентиляция гудит сильно.
4. еще что то было но уже не помню.
В целом впечатление не очень...
Была там в первый и последний раз! Больше не пойду в этот кинотеатр!
Авторизация по e-mail