Для групп от 10 человек билеты в кино в кинотеатре «Алмаз Синема Алтуфьевский»: Для детей до 11 лет со скидкой в 30%. Для детей от 12 лет со скидкой в 20%. Для одного взрослого сопровождающего на группу детей из 10 человек - билет бесплатно! *Итоговая стоимость билетов зависит от репертуара, дня и времени показа. Предложение может быть ограничено на определенные фильмы по требованию кинопрокатных компаний. Скидка предоставляется только по предварительным заявкам! Для бронирования групповой скидки необходимо обратиться в кассу кинотеатра или позвонить по номеру 8 (495) 128-75-33.