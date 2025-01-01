Меню
Именинникам

Для именинников - билет в кино БЕСПЛАТНО в кинотеатрах «Алмаз Синема Алтуфьевский» на фильмы, не ограниченные меморандумом кинопрокатной компании! На фильмы с ограничением - стоимость билета для именинника и его сопровождающих ( от 4ех человек) составит на 2D формат - 200 рублей! *Акция действует только для владельцев карты КИНОДИСКОНТ. Предложение действует один раз в течение недели со дня рождения. Для подтверждения скидки необходимо предъявить карту КИНОДИСКОНТ и документ, подтверждающий личность, в кассе кинотеатра. Не суммируется с другими скидками и акциями.

В день рождения
Малышам

Для детей до 3 лет - вход бесплатно в кинотеатре «Алмаз Синема Алтуфьевский»! *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+. Бесплатный вход одного ребенка осуществляется при покупке одного взрослого билета и без предоставления отдельного места. Может потребоваться предъявление документа, подтверждающего возраст ребенка.

Детям
Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи

Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей билеты в кино с понедельника по пятницу до 16:00 по специальным ценам: 2D – 200 рублей, 3D – 280 рублей. *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Для покупки льготного билета требуется предоставление удостоверения/документа, подтверждающего льготу. Не действует на фильмы с ограничением по меморандуму. Во время действия акции «Улётные дни» гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «Улётный день», либо льготной скидкой.

Пенсионерам Инвалидам Многодетным семьям
Группам от 10 человек

Для групп от 10 человек билеты в кино в кинотеатре «Алмаз Синема Алтуфьевский»: Для детей до 11 лет со скидкой в 30%. Для детей от 12 лет со скидкой в 20%. Для одного взрослого сопровождающего на группу детей из 10 человек - билет бесплатно! *Итоговая стоимость билетов зависит от репертуара, дня и времени показа. Предложение может быть ограничено на определенные фильмы по требованию кинопрокатных компаний. Скидка предоставляется только по предварительным заявкам! Для бронирования групповой скидки необходимо обратиться в кассу кинотеатра или позвонить по номеру 8 (495) 128-75-33.

Коллективные заявки
Улетные дни

С понедельника по среду специальные цены на билеты в кино в 2D/3D формате: до 18.00 – 200 /280 рублей, с 18.00 до 23.00 – 250 /330 рублей, после 23.00 – 200 /280 рублей. *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции "Улётный день", либо льготной скидкой (при наличии соответствующих льгот - детский, студенческий, пенсионеры, инвалиды, многодетные). Администрация кинотеатра оставляет за собой право ограничивать действие акции на определенный перечень фильмов, а на определённый перечень фильмов цена может быть увеличена.

Детям

Детям до 11 лет включительно ежедневно билеты в кино 2D/3D формата со скидкой в 30%.*Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+ и 6+. Билет со скидкой можно приобрести только в присутствии ребенка, для которого предоставляется скидка. Не суммируется с другими скидками и акциями, не действует на фильмы под меморандумом.

Детям
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
