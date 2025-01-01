ТРЦ «Алтуфьевский» – это современный торгово-развлекательный центр, расположенный в Северо-Восточном Административном округе (СВАО) Москвы, в районе Отрадное. ТРЦ «Алтуфьевский» построен в самом начале Алтуфьевского шоссе, в пешей доступноти от станции метро «Владыкино».

На территории торгово-развлекательного центра «Алтуфьевский» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров на любой вкус (одежда для беременных «New Form», «LiLu», женское белье «Дефиле», магазин футболок «Своя рубашка», «Чулки, колготки», MONDO, «У Стаса», Jacoe outlet, «Mix-Fashion», «Виктория», «Жетем», «Felicita», «EROL», «GS», «Мегуми» и др.), ювелирные салоны («Яшма» и др.), салон оптики Elegance, магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), магазины подарков, аптека «ГорЗдрав», магазин цветов «БукетON», химчистка Del Mar, туристическое агентство PEGAS, салоны сотовой связи («Евросеть и др.), магазин табака, кальянов, подарков S&S Tabacco, центр фотоуслуг «Фото-минутка», отделение «Сбербанка», зоомагазин «Вилли», свежую выпечку, банкоматы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Алтуфьевский» можно найти продуктовый супермаркет «Перекресток», гипермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», универмаг off-price ретейла «Фамилия», магазин корпусной мебели «Оцелот» и мультиплекс «Кино на Алтуфьевском».

Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционирует центр боулинга и обширная зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или реторан по своему вкусу («Бургер Кинг», «Теремок», «Крошка-Картошка», паназиатская кухня Jaika, караоке «Бар-Крыша», ресторан «Бар-Крыша» и кальян-бар Sky).

Для комфорта автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Алтуфьевский» оборудована бесплатной наземной автомобильной парковкой и крытым платным паркингом с круглосуточной мойкой автомобилей и сервисом по ремонту автостекол.

Адрес:

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.8

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Алтуфьевский» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Владыкино» (10 минут)

2. От станции метро «Владыкино»

на маршрутном такси торгового центра (на маршрутке надпись: «Алтуфьевский»)

3. От станции метро «Владыкино» до остановки «Алтуфьевское шоссе, 12»

на автобусах № 53, 259

на маршрутных такси № 53м, 359м

4. От станции метро «Петровско-Разумовская» до остановки «Алтуфьевское шоссе, 12»

на автобусах № 282, 692

маршрутное такси № 382м

5. От станции метро «Алтуфьево» до остановки «Алтуфьевское шоссе, 12»

на автобусе № 259

на троллейбусе № 73

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Алтуфьевский»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Перекресток»: 08.00 - 23.00;

Кинотеатр «Кино на Алтуфьевском»: 10.00 – 02.00;

Ресторан «Бар-Крыша»: пн-чт: 11.00 - 00.00, пт-сб: 11.00 - до последнего гостя;

Караоке «Бар-Крыша»: чт-сб: 21.00-06.00.