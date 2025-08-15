Меню
Алмаз Синема Алтуфьевский
Расписание сеансов кинотеатра «Алмаз Синема Алтуфьевский»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
от 400 ₽
28 лет спустя
ужасы
2025, Великобритания / США
2D
21:45
от 490 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
12:10
Бум-Бум, дочь рыбака
анимация, короткометражный
2013, Россия
2D
14:00
от 450 ₽
18:35
от 490 ₽
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
20:25
от 490 ₽
22:05
от 490 ₽
23:45
от 450 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:00
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
11:30
от 200 ₽
Лило и Стич
боевик, приключения, комедия
2025, США
2D
10:10
от 200 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
12:45
от 200 ₽
16:50
от 200 ₽
19:15
от 200 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
23:10
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
16:10
от 450 ₽
20:45
от 490 ₽
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
10:00
от 340 ₽
14:05
от 450 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
16:00
23:50
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:20
12:20
14:20
16:20
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
13:50
от 400 ₽
18:00
от 490 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:00
16:15
20:05
00:00
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
15:15
23:55
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
14:00
от 450 ₽
18:35
от 490 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
18:20
от 490 ₽
21:10
от 490 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
11:55
от 400 ₽
17:55
от 450 ₽
21:50
от 490 ₽
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
