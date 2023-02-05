Кинотеатр "Алмаз Синема Алтуфьевский" расположен на 3-ем этаже торгово-развлекательного центра "Алтуфьевский" недалеко от ст.м. Владыкино. Современное кинопроекционное и звуковое оборудование, удобный наклон экрана, а также широкое расстояние между рядами позволят вам полностью насладиться просмотром новинки. А чтобы и маленьким зрителям было комфортно во время сеанса, попросите у контролера билетов бесплатные детские подушечки на кресла. Вам точно придется по душе уютная, почти домашняя атмосфера кинотеатра!

Об актуальных скидках и акциях уточняйте на сайте организатора.