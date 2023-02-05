Кинотеатр "Алмаз Синема Алтуфьевский" расположен на 3-ем этаже торгово-развлекательного центра "Алтуфьевский" недалеко от ст.м. Владыкино. Современное кинопроекционное и звуковое оборудование, удобный наклон экрана, а также широкое расстояние между рядами позволят вам полностью насладиться просмотром новинки. А чтобы и маленьким зрителям было комфортно во время сеанса, попросите у контролера билетов бесплатные детские подушечки на кресла. Вам точно придется по душе уютная, почти домашняя атмосфера кинотеатра!
Об актуальных скидках и акциях уточняйте на сайте организатора.
Для именинников - билет в кино БЕСПЛАТНО в кинотеатрах «Алмаз Синема Алтуфьевский» на фильмы, не ограниченные меморандумом кинопрокатной компании! На фильмы с ограничением - стоимость билета для именинника и его сопровождающих ( от 4ех человек) составит на 2D формат - 200 рублей! *Акция действует только для владельцев карты КИНОДИСКОНТ. Предложение действует один раз в течение недели со дня рождения. Для подтверждения скидки необходимо предъявить карту КИНОДИСКОНТ и документ, подтверждающий личность, в кассе кинотеатра. Не суммируется с другими скидками и акциями.
Для детей до 3 лет - вход бесплатно в кинотеатре «Алмаз Синема Алтуфьевский»! *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+. Бесплатный вход одного ребенка осуществляется при покупке одного взрослого билета и без предоставления отдельного места. Может потребоваться предъявление документа, подтверждающего возраст ребенка.
Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей билеты в кино с понедельника по пятницу до 16:00 по специальным ценам: 2D – 200 рублей, 3D – 280 рублей. *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Для покупки льготного билета требуется предоставление удостоверения/документа, подтверждающего льготу. Не действует на фильмы с ограничением по меморандуму. Во время действия акции «Улётные дни» гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «Улётный день», либо льготной скидкой.
2. полотно повреждено местами. как будто битые пиксели.
3. вентиляция гудит сильно.
4. еще что то было но уже не помню.
В целом впечатление не очень...