Алмаз Синема Алтуфьевский

Алмаз Синема Алтуфьевский

Москва
Адрес
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
Метро
Владыкино Окружная
Телефон

8 (495) 128-75-33

Билеты от 200 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Алтуфьевский»
О кинотеатре

Кинотеатр "Алмаз Синема Алтуфьевский" расположен на 3-ем этаже торгово-развлекательного центра "Алтуфьевский" недалеко от ст.м. Владыкино. Современное кинопроекционное и звуковое оборудование, удобный наклон экрана, а также широкое расстояние между рядами позволят вам полностью насладиться просмотром новинки. А чтобы и маленьким зрителям было комфортно во время сеанса, попросите у контролера билетов бесплатные детские подушечки на кресла. Вам точно придется по душе уютная, почти домашняя атмосфера кинотеатра!

Об актуальных скидках и акциях уточняйте на сайте организатора. 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
Парковка
Пандусы
7.7
471 голос
Билеты от 200 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Алмаз Синема Алтуфьевский
28 лет спустя
28 лет спустя
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 490 ₽ ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
12:10 ...
Бум-Бум, дочь рыбака
Бум-Бум, дочь рыбака
Сегодня 2 сеанса
14:00 от 450 ₽ 18:35 от 490 ₽ ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 3 сеанса
20:25 от 490 ₽ 22:05 от 490 ₽ 23:45 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Ольга Кремлёва 5 февраля 2023, 23:04
Я была в плохих кинотеатрах, но этот меня очень удивил. Когда мы вошли в зал, наши места были заняты, администрация не смогла помочь в решении нашего… Читать дальше…
bashir_ahriev 19 октября 2021, 10:04
1. номера кресел перепутаны местами.
2. полотно повреждено местами. как будто битые пиксели.
3. вентиляция гудит сильно.
4. еще что то было но уже не помню.
В целом впечатление не очень...
471 голос
Скидки в кинотеатре
Именинникам

Для именинников - билет в кино БЕСПЛАТНО в кинотеатрах «Алмаз Синема Алтуфьевский» на фильмы, не ограниченные меморандумом кинопрокатной компании! На фильмы с ограничением - стоимость билета для именинника и его сопровождающих ( от 4ех человек) составит на 2D формат - 200 рублей! *Акция действует только для владельцев карты КИНОДИСКОНТ. Предложение действует один раз в течение недели со дня рождения. Для подтверждения скидки необходимо предъявить карту КИНОДИСКОНТ и документ, подтверждающий личность, в кассе кинотеатра. Не суммируется с другими скидками и акциями.

В день рождения
Малышам

Для детей до 3 лет - вход бесплатно в кинотеатре «Алмаз Синема Алтуфьевский»! *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+. Бесплатный вход одного ребенка осуществляется при покупке одного взрослого билета и без предоставления отдельного места. Может потребоваться предъявление документа, подтверждающего возраст ребенка.

Детям
Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи

Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей билеты в кино с понедельника по пятницу до 16:00 по специальным ценам: 2D – 200 рублей, 3D – 280 рублей. *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Для покупки льготного билета требуется предоставление удостоверения/документа, подтверждающего льготу. Не действует на фильмы с ограничением по меморандуму. Во время действия акции «Улётные дни» гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «Улётный день», либо льготной скидкой.

Пенсионерам Инвалидам Многодетным семьям
Фильмы в кинотеатре Алмаз Синема Алтуфьевский

28 лет спустя ужасы 2025, Великобритания / США
2D
21:45 от 490 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
12:10
Бум-Бум, дочь рыбака анимация, короткометражный 2013, Россия
2D
14:00 от 450 ₽ 18:35 от 490 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
