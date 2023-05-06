Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Космик Марьина Роща
Отзывы о кинотеатре Космик Марьина Роща
Отзывы о кинотеатре Космик Марьина Роща
Отзывы о кинотеатре Космик Марьина Роща
Владимир Матросов
6 мая 2023, 20:15
Оценка
Смотрели Стражей галактики 3 датой 06.05.2023. В итоге на 14 минуте фильма выключился экран, звук продолжал идти. Спустя минут 5 техник отмотал фильм, но ровно на 14 минуте снова картинка пропала. Техник пришел в зал, извинился, сказал, что полностью перезагрузят оборудование, займет ~7 минут. В итоге фильм еще раз отмотали на 13:30 и ровно на 14 минуте, снова выключается экран, звук продолжает идти. Техник взял и перемотал этот кусок в 3 минуты и фильм дальше продолжили смотреть. В остальном стд себе кинотеатр.
6 мая 2023, 20:15
2
0
Ответить
Наталья Беликова
8 мая 2023, 15:23
Оценка
Была в кинотеатре в середине мая 2023 года (2 зал).
Сначала хотелось бы рассказать про особенности кинозала:
1. Кинозал рассчитан явно на меньшее количество человек, чем туда «забивают» организаторы. Крайне неприятная атмосфера, ощущение, будто ты находишься в толпе в метро в час-пик. Получить удовольствие крайне сложно.
Очень узкие проходы. Даже если вы небольшого роста в 1,62, ногами будете упираться в кресло, которое стоит перед вами. Сами кресла крайне маленькие, рассчитанные на детей, причем на непропорциональных детей.
Кресла стоят в миллиметре друг от друга. Все сидят друг у друга на голове.
2. Ряды расположены таким образом, что если вы ростом меньше 2 метров, человек, который будет сидеть перед вами, волей-неволей загородит половину экрана.
Сами понимаете, о каком удовольствии в таком случае идет речь.
3. Экран маленький, узкий. С таким же успехом можно посмотреть дома фильм на проекторе.
4. Все минусы, о которых я написала выше, меркнут перед тем фактом, что в кинотеатре совершенно нечем дышать.
Это не преувеличение.
На вчерашнем сеансе люди раздевались догола (молодой человек снял футболку и сидел без нее). И это говорит не о том, что он невоспитанный, а о том, что он хотел выжить.
Если вдруг вы попросите включить вентиляцию, которая полностью отсутствует в кинозале, ее действительно включат — секунд на 15. После этого пытка удушением продолжится.
Совершенно не понимаю, как можно брать за это деньги.
Мне кажется, что любой человек имеет право дышать — особенно если заплатил, пусть и маленькие деньги, за «удовольствие» от киносеанса.
После того как вы вежливо спросите у местного работника, почему же у них не работает вентиляция, работник, закрывая лицо рукой и отказываясь сразу же представиться, ответит, что кинотеатр не при чем, во всем виноваты представители ТЦ.
ИТОГО
Мне кажется, было бы честно на месте кинотеатра продавать сеансы с небольшой ремаркой:
«У нас нечем дышать. По возможности возьмите с собой кислородные баллоны».
Если у кого-то случится сердечный приступ во время просмотра или инфаркт, я не удивлюсь.
P.S. На следующий день после киносеанса у меня защемило спину. Да, кресла настолько неудобные.
Не хотелось бы звучать как избалованный зритель, я совсем не такой, но должен быть какой-то проходной минимум.
Этот кинотеатр — бесчеловечное пространство измывательства над людьми. Если вы решитесь пойти туда в кино, знайте, что вы будете не жить и наслаждаться фильмом ближайшие два часа, а выживать и считать секунды до конца сеанса.
Спасибо! Не рекомендую никому, 0 из 10 (оценку 1 поставила, потому что нет возможности поставить 0 или ниже).
8 мая 2023, 15:23
1
0
Ответить
User
8 октября 2023, 22:38
Оценка
Была 07.10.2023 на фильме в зале номер 2. Первый раз в этом кинотеатре после ремонта и по видемому послелний. Присоеденяюсь к предидущим комментариям что кресла узкие и сидеть на сеансе в полностью заполненом зале да и на фильие который идет 3:30 просто пытка. Да даже если бы и фильм шел меньше по продолжительности то роли бы это не сыграло.
Так как проблема в том что вентиляции нет никакой либо зал не рассчитан на полную продажу билетов в зале.
Через 15 мин в зале абсольютно нечем дышать.
Либо не продавайте билеты на полный зал либо делайте что то с кондеями.
Администратор уверил что планируются установление дополнительных кондиционеров к концу ноября.
Но добавил что «духота это лишь мое субективное мнение и что сегодня никто не жаловался 🤯, бывали случаи но редкие»
Как вижу из комментов что он мне нагло соврал. Так как я не потрудилась почитать отзывы на других сайтах.
Ссылался на то что проблема в ТЦ И так далее. Перенося ответственность.
Так не надо открывать кинотеатр в тц либо не продавацте на полный зал если такая проблема.
Это не моя проблема когда я прихожу и за своиже деньги вместо услуги увидеть кино на большом экране получаю издевательство в виде удушья от нехватки воздуха.
Так же прошу отметить что сиденья узкие и у меня была мысль что в следующий раз если идти в этот кинотеатр надо еще и соседние места себе купить что бы сидеть комфортно. Но теперь понимаю лучше сходить в Европолис где заплатив столько же как и в Космике за 3 места я буду сидеть на диване и дышать воздухом а не задыхатся.
Ребята кто сходит в Кино в аншлаг в Космик в Марьина Роща одевайте по меньше одежды и ходите жаловатся может хоть что то поменяется.
Хочется иметь в своем районе 2 нормальных кинотеатра а не 1. Но похоже ходить буду только в Синема Стар так как вишенка на торте…. После 23 часов я вместе с администратором ждала по меньшей мере 15 мин когда придет охранник и откротет ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД !!!
Так что имейте ввиду если случится пожар вы должны будете дождатся охрану когла вам откроют эвакуационный выход если вы не задохнетесь до этого и не сгорите.
И надпись что «эвакуационные двери открываются при сигнализации» мало убедительна а так же является нарушением требования пожарной безопасности. Если запоры на дверях эвакуационных выходов открываются при помощи ключа. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.26 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри БЕЗ ключа. !!!
Мне открыли дверь на 3 этаже и я внизу на первом так и не смогла выйти пока снова не дождалась людей сверху (котрые забыли что у них еще и внизу эвакуационный выход на замке).
Так что думайте сами надо вам задыхатся за свои же деньги да и в случаи пожара нет никакой гарантии что двери отворятся на всех этажах с блокировок.
8 октября 2023, 22:38
1
0
Ответить
User
6 декабря 2023, 16:03
Оценка
Выбираю фильм голодные игры! А при выборе мест вообще выдает другой какой то шляпный фильм три добрых дела! Как то так называется! Если бы не обратил внимания то вечер был бы испорчен
6 декабря 2023, 16:03
0
0
Ответить
papa-carl0
28 января 2024, 13:42
в ответ на сообщение
User от 6 декабря 2023, 16:03
Это предсеансовый показ. Обход санкций
28 января 2024, 13:42
0
0
Ответить
Акбар Ишенбеков
5 марта 2024, 18:43
Оценка
Не берут трубку не смогли купить билет онлайн
5 марта 2024, 18:43
0
0
Ответить
u.makcuk
27 марта 2025, 12:13
Оценка
Спасибо, что вы есть!
27 марта 2025, 12:13
0
0
Ответить
Сначала хотелось бы рассказать про особенности кинозала:
1. Кинозал рассчитан явно на меньшее количество человек, чем туда «забивают» организаторы. Крайне неприятная атмосфера, ощущение, будто ты находишься в толпе в метро в час-пик. Получить удовольствие крайне сложно.
Очень узкие проходы. Даже если вы небольшого роста в 1,62, ногами будете упираться в кресло, которое стоит перед вами. Сами кресла крайне маленькие, рассчитанные на детей, причем на непропорциональных детей.
Кресла стоят в миллиметре друг от друга. Все сидят друг у друга на голове.
2. Ряды расположены таким образом, что если вы ростом меньше 2 метров, человек, который будет сидеть перед вами, волей-неволей загородит половину экрана.
Сами понимаете, о каком удовольствии в таком случае идет речь.
3. Экран маленький, узкий. С таким же успехом можно посмотреть дома фильм на проекторе.
4. Все минусы, о которых я написала выше, меркнут перед тем фактом, что в кинотеатре совершенно нечем дышать.
Это не преувеличение.
На вчерашнем сеансе люди раздевались догола (молодой человек снял футболку и сидел без нее). И это говорит не о том, что он невоспитанный, а о том, что он хотел выжить.
Если вдруг вы попросите включить вентиляцию, которая полностью отсутствует в кинозале, ее действительно включат — секунд на 15. После этого пытка удушением продолжится.
Совершенно не понимаю, как можно брать за это деньги.
Мне кажется, что любой человек имеет право дышать — особенно если заплатил, пусть и маленькие деньги, за «удовольствие» от киносеанса.
После того как вы вежливо спросите у местного работника, почему же у них не работает вентиляция, работник, закрывая лицо рукой и отказываясь сразу же представиться, ответит, что кинотеатр не при чем, во всем виноваты представители ТЦ.
ИТОГО
Мне кажется, было бы честно на месте кинотеатра продавать сеансы с небольшой ремаркой:
«У нас нечем дышать. По возможности возьмите с собой кислородные баллоны».
Если у кого-то случится сердечный приступ во время просмотра или инфаркт, я не удивлюсь.
P.S. На следующий день после киносеанса у меня защемило спину. Да, кресла настолько неудобные.
Не хотелось бы звучать как избалованный зритель, я совсем не такой, но должен быть какой-то проходной минимум.
Этот кинотеатр — бесчеловечное пространство измывательства над людьми. Если вы решитесь пойти туда в кино, знайте, что вы будете не жить и наслаждаться фильмом ближайшие два часа, а выживать и считать секунды до конца сеанса.
Спасибо! Не рекомендую никому, 0 из 10 (оценку 1 поставила, потому что нет возможности поставить 0 или ниже).
Так как проблема в том что вентиляции нет никакой либо зал не рассчитан на полную продажу билетов в зале.
Через 15 мин в зале абсольютно нечем дышать.
Либо не продавайте билеты на полный зал либо делайте что то с кондеями.
Администратор уверил что планируются установление дополнительных кондиционеров к концу ноября.
Но добавил что «духота это лишь мое субективное мнение и что сегодня никто не жаловался 🤯, бывали случаи но редкие»
Как вижу из комментов что он мне нагло соврал. Так как я не потрудилась почитать отзывы на других сайтах.
Ссылался на то что проблема в ТЦ И так далее. Перенося ответственность.
Так не надо открывать кинотеатр в тц либо не продавацте на полный зал если такая проблема.
Это не моя проблема когда я прихожу и за своиже деньги вместо услуги увидеть кино на большом экране получаю издевательство в виде удушья от нехватки воздуха.
Так же прошу отметить что сиденья узкие и у меня была мысль что в следующий раз если идти в этот кинотеатр надо еще и соседние места себе купить что бы сидеть комфортно. Но теперь понимаю лучше сходить в Европолис где заплатив столько же как и в Космике за 3 места я буду сидеть на диване и дышать воздухом а не задыхатся.
Ребята кто сходит в Кино в аншлаг в Космик в Марьина Роща одевайте по меньше одежды и ходите жаловатся может хоть что то поменяется.
Хочется иметь в своем районе 2 нормальных кинотеатра а не 1. Но похоже ходить буду только в Синема Стар так как вишенка на торте…. После 23 часов я вместе с администратором ждала по меньшей мере 15 мин когда придет охранник и откротет ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД !!!
Так что имейте ввиду если случится пожар вы должны будете дождатся охрану когла вам откроют эвакуационный выход если вы не задохнетесь до этого и не сгорите.
И надпись что «эвакуационные двери открываются при сигнализации» мало убедительна а так же является нарушением требования пожарной безопасности. Если запоры на дверях эвакуационных выходов открываются при помощи ключа. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.26 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри БЕЗ ключа. !!!
Мне открыли дверь на 3 этаже и я внизу на первом так и не смогла выйти пока снова не дождалась людей сверху (котрые забыли что у них еще и внизу эвакуационный выход на замке).
Так что думайте сами надо вам задыхатся за свои же деньги да и в случаи пожара нет никакой гарантии что двери отворятся на всех этажах с блокировок.
