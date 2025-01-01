Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Космик Марьина Роща Кинотеатр Космик Марьина Роща (Москва) на карте

Кинотеатр Космик Марьина Роща (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом
900 метров
Синема Стар Марьина Роща Марьина роща
5
1.7 км
Еврейский музей Марьина роща
5
2.1 км
Кинофлакон IVI Дмитровская
5
2.1 км
Москино Космос ВДНХ
5
3 км
Музей Виктора Васнецова Сухаревская / Проспект Мира / Цветной бульвар / Достоевская
5
3 км
Поле Белорусская / Савеловская
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
