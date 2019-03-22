Меню
Москва
Адрес
г. Москва, СВАО, район Останкино, ул. Проспект Мира, д. 109
Метро
ВДНХ
Телефон

+7 495 687-46-69

Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Космос» открыт в 1962 году. Название выбрано в духе времени, на волне всеобщего увлечения освоением космического пространства. Широкоэкранный, а потом и широкоформатный кинотеатр имел большую популярность у зрителей и использовал все возможные способы работы с ними: практиковали прием заявок по телефону, учитывая пожелания по репертуару, заказывали рекламные статьи в газеты, в фойе проводили показы мод, давали концерты, выступали журналисты.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами. Проводятся премьеры, кинофестивали, ретроспективы, показы короткометражного кино, заседания киноклубов, показы «Немого кино с оркестром».

В кинотеатре два кинозала на 496 и 20 мест.
Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.
Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.
Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм и 70 мм.

Для посетителей работает кофейня «Kaffebröd».


Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Бар
Кафе
Wi-Fi
Пандусы
47 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Космос
Банда аутсайдеров
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 330 ₽ ...
Ведьмина служба доставки
Сегодня 1 сеанс
10:45 от 150 ₽ ...
На ярком солнце
Сегодня 1 сеанс
17:15 от 330 ₽ ...
Надо снимать фильмы о любви
Сегодня 1 сеанс
15:00 от 370 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
https://intrade.bar/68731 22 марта 2019, 19:27
Однозначно, лучший кинотеатр Москино. Особенно после ремонта. Очень удобные кресла, экран отличный. Проводят регулярные арт-показы и фестивали. Также есть маленький зал с пуфиками.
Артем Ашитков 7 ноября 2019, 20:36
Пожалуй, лучший кинотеатр из тех, которые я знаю
Скидки в кинотеатре
Пенсионерам и многодетным семьям

Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Пенсионерам Многодетным семьям
Школьника и студентам дешевле!

Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Школьникам Студентам
Для людей с ограниченными возможностями лучшие цены!

Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Инвалидам
«Реальные упыри» снова появятся на большом экране
24 декабря 2018 21:54
Снова в кино: «Песнь моря»
17 декабря 2018 23:16
Снова в кино: «Скотт Пилигрим против всех»
11 декабря 2018 23:27
Фильмы в кинотеатре Москино Космос

Банда аутсайдеров драма 1964, Франция
2D, SUB
19:30 от 330 ₽
Ведьмина служба доставки приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме 1989, Япония
2D
10:45 от 150 ₽
На ярком солнце драма, криминал 1960, Франция / Италия
2D, SUB
17:15 от 330 ₽
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
