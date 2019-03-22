Кинотеатр «Москино Космос» открыт в 1962 году. Название выбрано в духе времени, на волне всеобщего увлечения освоением космического пространства. Широкоэкранный, а потом и широкоформатный кинотеатр имел большую популярность у зрителей и использовал все возможные способы работы с ними: практиковали прием заявок по телефону, учитывая пожелания по репертуару, заказывали рекламные статьи в газеты, в фойе проводили показы мод, давали концерты, выступали журналисты.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами. Проводятся премьеры, кинофестивали, ретроспективы, показы короткометражного кино, заседания киноклубов, показы «Немого кино с оркестром».

В кинотеатре два кинозала на 496 и 20 мест.

Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.

Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм и 70 мм.

Для посетителей работает кофейня «Kaffebröd».



Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.