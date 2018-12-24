Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Космос
Новости кинотеатра «Москино Космос»
Новости кинотеатра «Москино Космос»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Скидки и акции
Новости кинотеатра «Москино Космос»
Вся информация о кинотеатре
«Реальные упыри» снова появятся на большом экране
«Реальных упырей» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента покажут на больших экранах Москвы и Санкт-Петербурга.
Написать
24 декабря 2018 21:54
Снова в кино: «Песнь моря»
Проект #ARTPOKAZ возвращает на большие экраны ирландский мультфильм «Песнь моря». В 2015 году анимационная лента была номинирована на «Оскар». Показы пройдут в Москве и
Написать
17 декабря 2018 23:16
Снова в кино: «Скотт Пилигрим против всех»
Проект #ARTPOKAZ возвращает на большой экран киноадаптацию комикса Брайана Ли О’Мэлли «Скотт Пилигрим против всех» от режиссёра Эдгара Райта (трилогия «Кровь и
Написать
11 декабря 2018 23:27
Снова в кино: «Грязь» с Джеймсом МакЭвоем
Снова в кино можно посмотреть фильм «Грязь» Джона С. Бейрда. Главную роль в скандальной ленте исполнил Джеймс МакЭвой. Сеансы в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга организует проект
Написать
27 ноября 2018 00:13
В Москве и Санкт-Петербурге покажут немое кино в сопровождении оркестра
#ARTPOKAZ проведет киноконцерты 22 апреля в Петербурге и 25 апреля в Москве. Лучшие немые комедии будут представлены зрителям в сопровождении аутентичных джазовых ансамблей. Атмосферу 20-х годов XX
Написать
14 апреля 2018 01:06
Праздничные показы Большого фестиваля мультфильмов
В период новогодних каникул в Москве пройдут показы 2-ух мультфильмов, которые продлят праздничную атмосферу и передадут дух Рождества — «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество»
Написать
19 декабря 2017 17:40
В Москве пройдет ночь короткого метра «Киночник»
В ночь с 22 на 23 января в кинотеатре «Космос» состоится показ короткометражных фильмов молодых российских режиссёров «Киночник». Начало в 23.30. Этой ночью
Написать
21 января 2017 01:03
Фестиваль «Путешествие по России» представляет свои главные события
14 декабря в 19:00 в кинотеатре «Космос» пройдут самые важные события кинофестиваля «Путешествие по России» Гостей фестиваля ждёт следующая программа: - Показ нового
Написать
13 декабря 2016 14:06
В Москве пройдёт фестиваль «Путешествие по России»
С 7 по 14 декабря сеть кинотеатров «Московское кино» проведёт уже полюбившийся публике кинофестиваль «Путешествие по России». В программу, помимо показов художественных и
Написать
1 декабря 2016 18:51
Закрытие фестиваля «Современное кино Греции»
12 октября в 19:00 в кинотеатре «Космос» пройдёт торжественное закрытие кинофестиваля «Современное кино Греции». Вход на мероприятие – свободный. В программу закрытия
Написать
11 октября 2016 18:50
Расписание показов фестиваля «Современное кино Греции»
С 8 по 12 октября в Москве состоится Международный кинофестиваль «Современное кино Греции», в программу которого вошли картины лучших греческих режиссёров: Тео Ангелопулоса, Костаса
Написать
8 октября 2016 12:43
Фестиваль «Современное кино Греции» в Москве
С 8 по 12 октября в Москве впервые состоится Международный фестиваль «Современное кино Греции». Показы пройдут в кинотеатрах «Звезда» и «Космос» при поддержке
Написать
30 сентября 2016 10:57
В Москве начинается Всероссийский фестиваль «Арткино»
С 26 сентября по 3 октября в Москве пройдёт первый этап 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». Второй этап стартует 10 октября 2016 года и продлится до
Написать
27 сентября 2016 15:41
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667