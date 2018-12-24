Меню
«Реальные упыри» снова появятся на большом экране «Реальных упырей» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента покажут на больших экранах Москвы и Санкт-Петербурга.
24 декабря 2018 21:54
Снова в кино: «Песнь моря» Проект #ARTPOKAZ возвращает на большие экраны ирландский мультфильм «Песнь моря». В 2015 году анимационная лента была номинирована на «Оскар». Показы пройдут в Москве и
17 декабря 2018 23:16
Снова в кино: «Скотт Пилигрим против всех» Проект #ARTPOKAZ возвращает на большой экран киноадаптацию комикса Брайана Ли О’Мэлли «Скотт Пилигрим против всех» от режиссёра Эдгара Райта (трилогия «Кровь и
11 декабря 2018 23:27
Снова в кино: «Грязь» с Джеймсом МакЭвоем Снова в кино можно посмотреть фильм «Грязь» Джона С. Бейрда. Главную роль в скандальной ленте исполнил Джеймс МакЭвой. Сеансы в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга организует проект
27 ноября 2018 00:13
В Москве и Санкт-Петербурге покажут немое кино в сопровождении оркестра #ARTPOKAZ проведет киноконцерты 22 апреля в Петербурге и 25 апреля в Москве. Лучшие немые комедии будут представлены зрителям в сопровождении аутентичных джазовых ансамблей. Атмосферу 20-х годов XX
14 апреля 2018 01:06
Праздничные показы Большого фестиваля мультфильмов В период новогодних каникул в Москве пройдут показы 2-ух мультфильмов, которые продлят праздничную атмосферу и передадут дух Рождества — «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество»
19 декабря 2017 17:40
В Москве пройдет ночь короткого метра «Киночник» В ночь с 22 на 23 января в кинотеатре «Космос» состоится показ короткометражных фильмов молодых российских режиссёров «Киночник». Начало в 23.30.    Этой ночью
21 января 2017 01:03
Фестиваль «Путешествие по России» представляет свои главные события 14 декабря в 19:00 в кинотеатре «Космос» пройдут самые важные события кинофестиваля «Путешествие по России» Гостей фестиваля ждёт следующая программа: - Показ нового
13 декабря 2016 14:06
В Москве пройдёт фестиваль «Путешествие по России» С 7 по 14 декабря сеть кинотеатров «Московское кино» проведёт уже полюбившийся публике кинофестиваль «Путешествие по России». В программу, помимо показов художественных и
1 декабря 2016 18:51
Закрытие фестиваля «Современное кино Греции» 12 октября в 19:00 в кинотеатре «Космос» пройдёт торжественное закрытие кинофестиваля «Современное кино Греции». Вход на мероприятие – свободный. В программу закрытия
11 октября 2016 18:50
Расписание показов фестиваля «Современное кино Греции» С 8 по 12 октября в Москве состоится Международный кинофестиваль «Современное кино Греции», в программу которого вошли картины лучших греческих режиссёров: Тео Ангелопулоса, Костаса
8 октября 2016 12:43
Фестиваль «Современное кино Греции» в Москве С 8 по 12 октября в Москве впервые состоится Международный фестиваль «Современное кино Греции». Показы пройдут в кинотеатрах «Звезда» и «Космос» при поддержке
30 сентября 2016 10:57
В Москве начинается Всероссийский фестиваль «Арткино» С 26 сентября по 3 октября в Москве пройдёт первый этап 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». Второй этап стартует 10 октября 2016 года и продлится до
27 сентября 2016 15:41
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
