Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Космос
Отзывы о кинотеатре Москино Космос
Отзывы о кинотеатре Москино Космос
Отзывы о кинотеатре Москино Космос
diana_skyfy
5 августа 2018, 23:16
Опоздала на сеанс на 10 минут. Зашла в зал и увидела, что на моём месте разлеглась какая-то наглая мадам.
Я человек неконфликтный , не стала ее поднимать и просить пересесть на свое место, чтобы не мешать другим людям. Свободное место было на последнем ряду и я села на него.
В следующий раз выполняйте свою работу качественно и слидите пожалуйста за подобными ситуациями.
В целом кинотеатр мне нравится)
5 августа 2018, 23:16
Киноафиша.инфо
13 августа 2018, 17:11
в ответ на сообщение
diana_skyfy от 5 августа 2018, 23:16
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
13 августа 2018, 17:11
https://intrade.bar/68731
22 марта 2019, 19:27
Однозначно, лучший кинотеатр Москино. Особенно после ремонта. Очень удобные кресла, экран отличный. Проводят регулярные арт-показы и фестивали. Также есть маленький зал с пуфиками.
22 марта 2019, 19:27
Артем Ашитков
7 ноября 2019, 20:36
Пожалуй, лучший кинотеатр из тех, которые я знаю
7 ноября 2019, 20:36
Лариса Шеслер
27 ноября 2019, 14:35
Прекрасный зал, хороший звук, не громыхающий, не бьющий по ушам. Удобные кресла.
После сегодняшнего визита перейдет в разряд самых удобных.
27 ноября 2019, 14:35
lusine.poghosyan94
14 марта 2022, 17:30
Самый лучший кинотеатр ❤️
14 марта 2022, 17:30
Marina Bondareva
24 марта 2023, 08:30
Современный, с хорошим репертуаром , кинотеатр… и работает отличная Команда
24 марта 2023, 08:30
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
