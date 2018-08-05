Меню
Отзывы о кинотеатре Москино Космос

Отзывы о кинотеатре Москино Космос

Отзывы о кинотеатре Москино Космос Вся информация о кинотеатре
diana_skyfy 5 августа 2018, 23:16
Опоздала на сеанс на 10 минут. Зашла в зал и увидела, что на моём месте разлеглась какая-то наглая мадам.
Я человек неконфликтный , не стала ее поднимать и просить пересесть на свое место, чтобы не мешать другим людям. Свободное место было на последнем ряду и я села на него.
В следующий раз выполняйте свою работу качественно и слидите пожалуйста за подобными ситуациями.
В целом кинотеатр мне нравится)
Киноафиша.инфо 13 августа 2018, 17:11
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
22 марта 2019, 19:27
Однозначно, лучший кинотеатр Москино. Особенно после ремонта. Очень удобные кресла, экран отличный. Проводят регулярные арт-показы и фестивали. Также есть маленький зал с пуфиками.
Артем Ашитков 7 ноября 2019, 20:36
Пожалуй, лучший кинотеатр из тех, которые я знаю
Лариса Шеслер 27 ноября 2019, 14:35
Прекрасный зал, хороший звук, не громыхающий, не бьющий по ушам. Удобные кресла.
После сегодняшнего визита перейдет в разряд самых удобных.
lusine.poghosyan94 14 марта 2022, 17:30
Самый лучший кинотеатр ❤️
Marina Bondareva 24 марта 2023, 08:30
Современный, с хорошим репертуаром , кинотеатр… и работает отличная Команда
