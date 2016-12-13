Меню
Отзывы о кинотеатре Москино Факел

Отзывы о кинотеатре Москино Факел

Отзывы о кинотеатре Москино Факел
SKY 13 декабря 2016, 17:21
Кто был в кинотеатре? Как впечатление?
13 декабря 2016, 17:21 Ответить
Bonnie Greenpuzzle 17 апреля 2018, 19:19
Оценка
Раньше был крутой кинотеатр с интересными новинками, на фильм можно было идти не глядя - жемчужины фильмов из самых разных стран. Сейчас не рекомендую - стал обычным гамноконвейерным кинотеатром, не рассчитанным на интеллектуальное или душевное кино.
17 апреля 2018, 19:19 Ответить
Киноафиша.инфо 19 апреля 2018, 09:57
в ответ на сообщение Bonnie Greenpuzzle от 17 апреля 2018, 19:19
Доброе утро! Спасибо за ваш честный отзыв.
19 апреля 2018, 09:57 Ответить
Никита Соболев 24 февраля 2020, 12:05
Арт хаусное кино идет или всякое ретро, преимущественно... Обстановка - тоже артхаусная ( но не бомжатник, качество саунда и видео - приемлемые, однако же не шикарное). Очень специфичное местечко... Но атмосферное. Чай попить или что - то в таком духе негде, фае - очень маленькое, практически сразу в зал заходишь... :) На любителя.
24 февраля 2020, 12:05 Ответить
User 24 февраля 2024, 19:49
Оценка
В целом кинотеатр понравился. Все после ремонта, чисто, аккуратно, современно. Удобные кресла, большой плюс - большое расстояние между рядами, можно спокойно вытянуть ноги. Единственный серьезный минус: очень душно в зале, кондиционеры не работали
24 февраля 2024, 19:49 Ответить
glngpv 22 августа 2024, 12:20
Почему в скобочках написано, что "Факел" закрыт,?
22 августа 2024, 12:20 Ответить
